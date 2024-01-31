Salamander – это легендарный обувной бренд с богатой историей. Сегодня это не только обширная сеть салонов обуви, но и интернет-магазин, где вы можете подобрать себе красивую и удобную пару, не выходя из дома. В каталоге представлены модели различных марок для женщин и мужчин, а также большой ассортимент качественных аксессуаров и товаров для ухода за обувью. Модельный ряд регулярно обновляется. Магазин предоставляет скидки для постоянных покупателей во всех магазинах федеральной розничной сети. Кроме того, держатели клубных карт имеют возможность принять участие в закрытых акциях, а также получить доступ к специальным предложениям еще до начала сезона распродаж. Доставка осуществляется в более чем 1600 населенных пунктах по всей России. Уникальные промокоды «Саламандер» (Salamander) за январь 2024 года позволят вам сэкономить при заказе обуви и получить максимальное удовольствие от покупок. Используйте их при оформлении заказа и наслаждайтесь обновками!

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