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Акции и промокоды «Росгосстрах»

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Иметь накопительную скидку на ОСАГО, думаю, никто не откажется. Когда я увидел здесь купон, сразу же открыл его. Это мой первый опыт использования промокодов, но мне понравилось. Скидка действительно работает: уже проверил и очень доволен!

  • Виталий
  • 22.03.2019
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