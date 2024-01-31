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Отзывы покупателей
Иметь накопительную скидку на ОСАГО, думаю, никто не откажется. Когда я увидел здесь купон, сразу же открыл его. Это мой первый опыт использования промокодов, но мне понравилось. Скидка действительно работает: уже проверил и очень доволен!
- Виталий
- 22.03.2019
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