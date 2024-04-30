Ресторан «СушиМания» предлагает клиентам попробовать шедевры восточной и европейской кухни! В онлайн-меню вас ждет большой выбор традиционных, сложных, вегетарианских и запеченных роллов, а также пиццы, шаурмы, блюд из риса и лапши, супов и салатов. Маленьким гурманам непременно понравятся аппетитная картошка и хрустящие наггетсы! В дополнение к основному заказу можно приобрести соусы, напитки и десерты. В продаже есть подарочные сертификаты разного номинала. Заявки принимаются в мобильном приложении, на сайте и по телефону горячей линии. Курьер привезет выбранные товары в течение одного часа. Активируйте купоны и промокоды «СушиМания» за апрель - май 2024 года, чтобы получить существенную скидку или бонус! Обратите внимание на специальные предложения, размещенные на этой странице. Выбирайте подходящий вариант и экономьте значительные суммы!

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