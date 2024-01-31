Купоны и промокоды Ivideon
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Отзывы покупателей
Хорошая компания, дают подробную консультацию,быстро и оперативно все отправляют. Пришло все очень быстро, с доставкой до дверей. Камера хорошего качества, описание соответствует заявленным на сайте производителя. Обращался в техподдержку, ответили быстро и вежливо, помогли решить проблемы, ответили на все вопросы по установке и эксплуатации. Недостатков, в принципе, не нашел, разве что, камеры у них довольно дорогие, со средним по цене товаром они не работают.
- Александр
- 02.09.2015
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