DDX Fitness – сеть спортивных залов. Компания предлагает различные направления занятий: тренировки на современном итальянском оборудовании и групповые программы, в том числе йогу и пилатес. На территории комплексов есть уютные SPA-зоны с финской парной, турецким хамамом, соляной пещерой и джакузи. Каждый абонемент включает в себя фитнес-тестирование, подробный анализ состава тела и другие услуги. Для удобства клиентов разработано фирменное мобильное приложение, в нем есть расписание и функция предварительной записи. Организация предусмотрела несколько тарифных планов с разным набором опций. Хочешь заниматься спортом на привлекательных условиях? Обрати внимание на промокоды DDX Fitness за январь 2024 года, представленные на нашем сайте! Изучи доступные предложения, выбери нужные акции и воспользуйся ими при оплате, чтобы сэкономить деньги или получить бонус!

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