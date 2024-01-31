Кофейное пространство «Сибаристика» – проводник в безграничный мир сортов зернового кофе, аксессуаров и оборудования для его приготовления. Компания ответственно подходит к отбору ароматного зерна и выбирает проверенных поставщиков, которые гарантируют высочайшее качество своего продукта. Кофе обжаривается в собственном обжарочном цехе. Это позволяет получать стабильный результат и постоянно работать над улучшением системы, чтобы исключить неприятные сюрпризы для покупателей. Действует доставка по Москве, Санкт-Петербургу и другим городам России. Для всех желающих предоставляется обучение на бариста. Активируй промокоды «Сибаристика» (Sibaristica) за январь - февраль 2024 года и наслаждайся многогранным, уникальным напитком! Каждый глоток станет настоящим удовольствием и подарит тебе радость! Поспеши, пока не истек срок действия специальных предложений.

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