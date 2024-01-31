Купоны и промокоды «Ого!»
Активные купоны и промокоды «Ого!» январь 2024
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Отзывы покупателей
Сколько закупаюсь (в основном компьютерная техника) – никаких проблем не встречал: только приятные впечатления от работы продавцов.
- Леша
- 30.09.2018
Лично мне очень удобно добираться до магазина, хотя это не главный их плюс. А главный – это просто огромный выбор всяких ништяков для дома. Из крупных покупок была материнка. Всем доволен.
- Вадим
- 23.09.2018
Узнал о таком интернет-магазине только недавно, когда на Черную Пятницу увидел промокод с очень интересными условиями. Там при покупке ноутбука в подарок идут курсы программирования. Для меня это приятный бонус, так как недавно я начал искать такие курсы. Надеюсь, они будут полезными, но в любом случае спасибо за такие приятные бонусы к покупке! Ноутбуком тоже доволен, отлично справляется со всеми задачами, не глючит. Буду еще ждать скидок в этом магазине.
- Влад
- 27.11.2017
Хороший магазин. Цены ниже чем везде на многие товары, и связь с менеджером оперативная. Не надо сто дней ждать звонка оператора и потом курьера. Заказала с утра товар, а вечером он был у меня! К качеству претензий не имею.
- Алевтина
- 08.12.2015
Информация о магазине «Ого!»
Промокоды гипермаркета электроники «ОГО»
Интернет-магазин «ОГО» – это лидер продаж бытовой и офисной техники, а также аксессуаров для сада, огорода и дома. На сайте компании вы можете найти всё необходимое для обустройства квартиры, офисного помещения, а также современные гаджеты и прочую электронику. Магазин OGO проводит регулярные акции, предоставляет хорошие скидки покупателям, использующим купоны и участвующим в бонусных программах лояльности. «ОГО» является партнером множества мировых брендов, выпускающих качественные товары, которые представлены в каталоге магазина. Ваш бюджет не пострадает, если вы будете использовать промокод и купоны на специальные скидки «ОГО». Список акций и бонусов пополняется регулярно, поэтому каждый покупатель с легкостью найдет выгодное для него предложение. Следите за появлением новых промокодов и купонов OGO на сайте promokodus.com, получайте скидки, бонусы и приятные подарки.
Ассортимент продукции
В гипермаркете «ОГО» представлено свыше 25 тысяч наименований техники различных видов. Каждая единица имеется в наличии, поэтому покупателю не придется ждать от нескольких дней до недели, пока поставщик отправит товар. Удобный навигатор по каталогам позволит с легкостью найти и купить нужный товар в несколько кликов. Цены в магазине доступные, поскольку отсутствуют посредники, устанавливающие свою наценку. У вас есть ещё одна возможность получить скидку, воспользовавшись промокодом или купоном. Участвуя в бонусных программах, можно получать в подарок полезные девайсы и предметы. Еще с 2010 года, когда магазин «ОГО» только начал свою работу, он зарекомендовал себя поставщиком качественной и сертифицированной техники от официальных производителей. Среди представленной продукции можно выделить следующие категории:
- компьютерная техника и комплектующие к ней;
- портативные устройства, мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки;
- офисная техника, бытовые приборы (в том числе крупногабаритные);
- автомобильные гаджеты;
- садовый инвентарь;
- детские товары;
- экипировка для спорта, изделия для хобби.
Как заказать товар в «ОГО»: пошаговая инструкция
При поиске по каталогу OGO вы можете отфильтровать позиции по необходимым критериям. В карточке каждого товара есть фото и подробная информация, которая поможет вам определиться с выбором. Для совершения покупки в магазине «ОГО» воспользуйтесь простым алгоритмом действий.
- Выберите товар и перейдите в «Корзину».
- Введите промокод OGO и кликните «Активировать купон».
- Нажмите на кнопку оформления заказа.
- Выберите способ совершения платежа.
- Введите свои контактные данные и персональную информацию.
- Подтвердите заказ.
Так как все товары сертифицированы, магазин «ОГО» предоставляет гарантию на них сроком до одного года. Продукция, на которую не распространяется гарантия, подлежит сервисному обслуживанию. Способы получения заказа в «ОГО»:
- самовывозом из розничной точки продаж или пункта выдачи заказов;
- курьером в г. Москве и области, а также в г. Челябинску;
- транспортными компаниями в любую точку России.
При заказе отдельных категорий товаров в «ОГО» клиентам предоставляется бесплатная доставка в соответствии с условиями по купону.
Основные преимущества магазина
«ОГО» имеет ряд достоинств, благодаря которым совершать покупки здесь просто и удобно:
- доступная стоимость товаров, выгодные предложения и бонусы;
- впечатляющий ассортимент;
- скорость обработки заказа и оперативность его реализации;
- возможность использовать промокоды и купоны для совершения выгодных покупок.
Секреты разумной экономии
«ОГО» предлагает покупателям массу способов сэкономить. Чтобы купить понравившуюся технику, достаточно активировать специальный промокод. Перейдите на сайт магазина, выберите товарную позицию и нажмите «Заказать». Введите предварительно выписанный код купона в специально отведенную строку и активируйте его. Постоянным клиентам также предлагается поучаствовать в программе лояльности и получить приятные бонусы. Для этого приобретите карту, и с ее помощью вы сможете накапливать бонусы при совершении покупок. Каждый балл эквивалентен одному рублю, причем баллы можно использовать для покрытия затрат на следующую покупку. Есть и другие способы экономии средств, помимо вышеуказанных.
- Подарок. Это может быть не только аксессуар или другая вещь, но и бонус в виде баллов на виртуальный счет, кешбэк и т. д. Чтобы стать участником подобный акций, необходим купон или промокод магазина.
- Распродажа. Черную Пятницу и Киберпонедельник еще никто не отменял. В такие дни можно сэкономить от 10 до 50%. Чтобы поучаствовать в особенно выгодных акциях, нужно приобрести купон «ОГО». Сделать это можно на сайте promokodus.com.
- Скидка. Как правило, дисконт распространяется на определенные категории товаров и составляет до 30%.
- Акции. Условия каждой из них разные, а призы отличаются разнообразием: от дополнительных товаров до кешбэка.
На нашем портале вы можете приобрести купоны, дающие возможность получать скидки и подарки от магазина «ОГО»:
- скидки на продукцию;
- полезные подарки при покупке определенных видов техники;
- кешбэк с покупок различных девайсов;
- бесплатную доставку заказа.
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