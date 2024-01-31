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Купоны и промокоды «Ого!»

Активные купоны и промокоды «Ого!» январь 2024

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Отзывы покупателей

Сколько закупаюсь (в основном компьютерная техника) – никаких проблем не встречал: только приятные впечатления от работы продавцов.

  • Леша
  • 30.09.2018

Лично мне очень удобно добираться до магазина, хотя это не главный их плюс. А главный – это просто огромный выбор всяких ништяков для дома. Из крупных покупок была материнка. Всем доволен.

  • Вадим
  • 23.09.2018

Узнал о таком интернет-магазине только недавно, когда на Черную Пятницу увидел промокод с очень интересными условиями. Там при покупке ноутбука в подарок идут курсы программирования. Для меня это приятный бонус, так как недавно я начал искать такие курсы. Надеюсь, они будут полезными, но в любом случае спасибо за такие приятные бонусы к покупке! Ноутбуком тоже доволен, отлично справляется со всеми задачами, не глючит. Буду еще ждать скидок в этом магазине.

  • Влад
  • 27.11.2017

Хороший магазин. Цены ниже чем везде на многие товары, и связь с менеджером оперативная. Не надо сто дней ждать звонка оператора и потом курьера. Заказала с утра товар, а вечером он был у меня! К качеству претензий не имею.

  • Алевтина
  • 08.12.2015
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Информация о магазине «Ого!»

Промокоды гипермаркета электроники «ОГО»

Интернет-магазин «ОГО» – это лидер продаж бытовой и офисной техники, а также аксессуаров для сада, огорода и дома. На сайте компании вы можете найти всё необходимое для обустройства квартиры, офисного помещения, а также современные гаджеты и прочую электронику. Магазин OGO проводит регулярные акции, предоставляет хорошие скидки покупателям, использующим купоны и участвующим в бонусных программах лояльности. «ОГО» является партнером множества мировых брендов, выпускающих качественные товары, которые представлены в каталоге магазина. Ваш бюджет не пострадает, если вы будете использовать промокод и купоны на специальные скидки «ОГО». Список акций и бонусов пополняется регулярно, поэтому каждый покупатель с легкостью найдет выгодное для него предложение. Следите за появлением новых промокодов и купонов OGO на сайте promokodus.com, получайте скидки, бонусы и приятные подарки.

Ассортимент продукции

В гипермаркете «ОГО» представлено свыше 25 тысяч наименований техники различных видов. Каждая единица имеется в наличии, поэтому покупателю не придется ждать от нескольких дней до недели, пока поставщик отправит товар. Удобный навигатор по каталогам позволит с легкостью найти и купить нужный товар в несколько кликов. Цены в магазине доступные, поскольку отсутствуют посредники, устанавливающие свою наценку. У вас есть ещё одна возможность получить скидку, воспользовавшись промокодом или купоном. Участвуя в бонусных программах, можно получать в подарок полезные девайсы и предметы. Еще с 2010 года, когда магазин «ОГО» только начал свою работу, он зарекомендовал себя поставщиком качественной и сертифицированной техники от официальных производителей. Среди представленной продукции можно выделить следующие категории:

  • компьютерная техника и комплектующие к ней;
  • портативные устройства, мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки;
  • офисная техника, бытовые приборы (в том числе крупногабаритные);
  • автомобильные гаджеты;
  • садовый инвентарь;
  • детские товары;
  • экипировка для спорта, изделия для хобби.

Как заказать товар в «ОГО»: пошаговая инструкция

При поиске по каталогу OGO вы можете отфильтровать позиции по необходимым критериям. В карточке каждого товара есть фото и подробная информация, которая поможет вам определиться с выбором. Для совершения покупки в магазине «ОГО» воспользуйтесь простым алгоритмом действий.

  1. Выберите товар и перейдите в «Корзину».
  2. Введите промокод OGO и кликните «Активировать купон».
  3. Нажмите на кнопку оформления заказа.
  4. Выберите способ совершения платежа.
  5. Введите свои контактные данные и персональную информацию.
  6. Подтвердите заказ.

Так как все товары сертифицированы, магазин «ОГО» предоставляет гарантию на них сроком до одного года. Продукция, на которую не распространяется гарантия, подлежит сервисному обслуживанию. Способы получения заказа в «ОГО»:

  • самовывозом из розничной точки продаж или пункта выдачи заказов;
  • курьером в г. Москве и области, а также в г. Челябинску;
  • транспортными компаниями в любую точку России.

При заказе отдельных категорий товаров в «ОГО» клиентам предоставляется бесплатная доставка в соответствии с условиями по купону.

Основные преимущества магазина

«ОГО» имеет ряд достоинств, благодаря которым совершать покупки здесь просто и удобно:

  • доступная стоимость товаров, выгодные предложения и бонусы;
  • впечатляющий ассортимент;
  • скорость обработки заказа и оперативность его реализации;
  • возможность использовать промокоды и купоны для совершения выгодных покупок.

Секреты разумной экономии

«ОГО» предлагает покупателям массу способов сэкономить. Чтобы купить понравившуюся технику, достаточно активировать специальный промокод. Перейдите на сайт магазина, выберите товарную позицию и нажмите «Заказать». Введите предварительно выписанный код купона в специально отведенную строку и активируйте его. поле для кода купона Постоянным клиентам также предлагается поучаствовать в программе лояльности и получить приятные бонусы. Для этого приобретите карту, и с ее помощью вы сможете накапливать бонусы при совершении покупок. Каждый балл эквивалентен одному рублю, причем баллы можно использовать для покрытия затрат на следующую покупку. Есть и другие способы экономии средств, помимо вышеуказанных.

  1. Подарок. Это может быть не только аксессуар или другая вещь, но и бонус в виде баллов на виртуальный счет, кешбэк и т. д. Чтобы стать участником подобный акций, необходим купон или промокод магазина.
  2. Распродажа. Черную Пятницу и Киберпонедельник еще никто не отменял. В такие дни можно сэкономить от 10 до 50%. Чтобы поучаствовать в особенно выгодных акциях, нужно приобрести купон «ОГО». Сделать это можно на сайте promokodus.com.
  3. Скидка. Как правило, дисконт распространяется на определенные категории товаров и составляет до 30%.
  4. Акции. Условия каждой из них разные, а призы отличаются разнообразием: от дополнительных товаров до кешбэка.

На нашем портале вы можете приобрести купоны, дающие возможность получать скидки и подарки от магазина «ОГО»:

  • скидки на продукцию;
  • полезные подарки при покупке определенных видов техники;
  • кешбэк с покупок различных девайсов;
  • бесплатную доставку заказа.

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