Ресторан грузинской кухни «Мама, я дома» в г. Томске – это уютное и душевное место для проведения дружеских посиделок, встреч большой компанией, различных праздников и мероприятий. В меню есть традиционные национальные блюда Грузии, также здесь можно попробовать и классическую европейскую кухню. В заведении вкусно и сытно накормят и взрослых, и детей, для которых предусмотрено детское меню. Осуществляется доставка по городу и в пригороды, также доступен самовывоз. Возможны разные виды оплаты: принимаются наличные, банковские карты и онлайн-оплата. Приятные бонусы и акции обязательно порадуют посетителей. Хочешь ощутить на себе знаменитое грузинское гостеприимство и радушие? Или ты всегда мечтал побывать в этой красивой солнечной стране, но пока не выдалась такая возможность? Забирай промокоды «Мама, я дома» за апрель 2024 года на нашем сайте и насладись кусочком Грузии в г. Томске!

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