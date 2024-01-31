Планируешь отпуск? Отель «Новый Петергоф» с нетерпением ждет гостей. Посетителям предстанет уютное место всего в двухстах метрах от одноименного музея-заповедника, что означает отличный вид на природу и уникальные исторические здания. Приезжай на отдых с детьми и гуляй с ними в зеленой парковой зоне. Проведи в комфортной обстановке свои значительные события, праздники или даже конференции. В течение всего года можно отыскать выгодные и интересные акционные предложения. Ресторан с разнообразным ассортиментом и СПА-центр с салоном красоты, саунами и бассейном дадут в полной мере отдохнуть и почувствовать себя обновленным и заряженным энергией. Выбирай подходящий для твоего визита номер и спеши заселиться. А с промокодами на скидку «Новый Петергоф» за январь 2024 года при использовании ты получишь приятное снижение стоимости. Потрать время на расслабление с пользой!

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