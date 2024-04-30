Промокоды «Турбозайм»
Промокоды «Турбозайм» за апрель - май 2024
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Отзывы покупателей
Редко обращаюсь за деньгами, особенно в фирмы, но тут ситуация так сложилась, что пришлось. Нашел промокод на беспроцентный заем в этой организации. Плюс, что здесь быстро переводят деньги на сразу карту.
- Руслан
- 30.11.2018
Нормальная компания. Самое главное, что быстро оформляют бумаги, и переводят деньги. Не нужно стоять в очередях, и собирать кипу документов. Я пока не пожалел.
- Павел
- 23.09.2018
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