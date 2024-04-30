Культурно-образовательная организация «Этномир» позволит тебе организовать отличный отдых. Популярный парк состоит из зданий и дворов со всех концов планеты. Каждый посетитель может поближе познакомиться с культурой и особенностями быта народов мира и даже пожить в русском доме, украинской хате и настоящей хакасской юрте! В культурном центре регулярно проходят грандиозные фестивали, эксклюзивные выставки и даже праздники в традиции разных стран. Каждый желающий может отведать изысканные блюда кухонь мира, изучить экзотические ремесла и принять участие в потрясающем мастер-классе. Разнообразно, познавательно, со вкусом! Купоны на скидку «Этномир» за апрель - май 2024 года помогут тебе организовать увлекательный семейный отдых без ущерба для бюджета. На этой странице ты найдешь различные приятные бонусы. Желаем испытать невероятные эмоции!

Подробнее Скрыть