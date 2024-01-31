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Промокоды и акции Platiza

Промокоды и акции Platiza за январь 2024

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Отзывы покупателей

Очень рада я подарочному купону)

  • Анастасия
  • 02.07.2016

Очень удобно и быстро все сделала, без всяких проблем. Очень рада теперь)

  • Анастасия
  • 02.07.2016

Нормальный сервис, если надо занять деньги срочно и потом быстро отдать. Из преимуществ по сравнению с другими у платизы возможность для постоянных клиентов снизить процентную ставку с 1% до 0,5. Сервис, в целом, довольно быстрый, менеджеры работают индивидуально, если есть проблемы.часто идут на уступки, мне кажется, довольно хорошая компания.

  • Павел
  • 04.11.2015
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