Промокоды и акции Platiza
Промокоды и акции Platiza за январь 2024
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Отзывы покупателей
Очень рада я подарочному купону)
- Анастасия
- 02.07.2016
Очень удобно и быстро все сделала, без всяких проблем. Очень рада теперь)
- Анастасия
- 02.07.2016
Нормальный сервис, если надо занять деньги срочно и потом быстро отдать. Из преимуществ по сравнению с другими у платизы возможность для постоянных клиентов снизить процентную ставку с 1% до 0,5. Сервис, в целом, довольно быстрый, менеджеры работают индивидуально, если есть проблемы.часто идут на уступки, мне кажется, довольно хорошая компания.
- Павел
- 04.11.2015
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