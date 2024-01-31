Shroud of the Avatar – хардкорная игра в средневековом стиле. В ее разработке принимает участие Ричард Гэрриот, создатель культовых Lineage 2 и «Ультима онлайн». Проект порадует различными режимами как сольных геймеров, так и любителей MMORPG. Вступайте в диалоги с NPC и другими игроками, узнавайте необходимую информацию о локациях, заданиях и монстрах, которые могут вам встретиться. В «Шраут» отсутствует система уровней: вы просто занимаетесь полезными делами, а используемые вами навыки повышают эффективность. Больше не надо мучиться при выборе класса: в SotA нет такого понятия. Вы сами создаете персонажа, удобного для игры. На нашем сайте вы найдете актуальные промокоды Shroud of the Avatar за январь 2024 года. Они помогут сэкономить на покупках и дадут возможность получить ценные подарки. Обращайте внимание на срок действия каждого спецпредложения.

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