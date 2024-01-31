Удачно я попала на Черную Пятницу. Нашего Фила (добермана) не прокормить – проглот еще тот. А так как этот «парень» еще молод, нужны добавки в еде с витаминами, в общем, без Royal Canin не обойтись. В супермаркетах мы уже разорились на его обжорстве, а тут такая акция, и если учесть промокоды, то мы обеспечили Фила кормом на добрый месяц вперед. Ну и игрушки ему купили здесь же по этой акции, чтобы мебель не грыз. Я сомневалась, что корм будет со сроком годности – уж подозрительно большими были скидки. Нет, ничего подобного, все свежак, Фил доволен, и мы за него рады.

Вика

Вика 28.11.2017