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Купоны на скидку «Бетховен»

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Отзывы покупателей

Удачно я попала на Черную Пятницу. Нашего Фила (добермана) не прокормить – проглот еще тот. А так как этот «парень» еще молод, нужны добавки в еде с витаминами, в общем, без Royal Canin не обойтись. В супермаркетах мы уже разорились на его обжорстве, а тут такая акция, и если учесть промокоды, то мы обеспечили Фила кормом на добрый месяц вперед. Ну и игрушки ему купили здесь же по этой акции, чтобы мебель не грыз. Я сомневалась, что корм будет со сроком годности – уж подозрительно большими были скидки. Нет, ничего подобного, все свежак, Фил доволен, и мы за него рады.

  • Вика
  • 28.11.2017
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Информация о магазине «Бетховен»

Black Friday: акция на продукты для питомцев в «Бетховене»

Радовать наших меньших друзей новыми угощениями и игрушками становится проще благодаря ежегодной Черной пятнице в зоомагазине «Бетховен». Теперь каждый сможет почувствовать на себе щедрость осенних скидок! Сеть обеспечивает выгодные предложения на товары для котов, рыб, собак, грызунов и птиц, а также на услуги ветеринарной клиники. Посетите наш сайт promokodus.com: не упустите возможность получить промокод на приятную скидку в зоомагазине «Бетховен». Откройте купон, введите код в специальную строку при заказе и сэкономьте еще больше!

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