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Промокоды на скидку «МТС»

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Отзывы покупателей

Уже больше 10 лет являюсь абонентом МТС. Всё устраивает: тарифы, покрытие, доп. услуги. Недавно даже удалось взять флагманский смарт Samsung по промокоду от моего оператора. Ещё здесь можно сдать старый телефон и получить скидку на новый, поэтому итоговая цена вышла вообще смешной.

  • Гарик
  • 07.02.2019

Удобство и надежность – это те черты, за которые я люблю МТС. Он ловит повсюду. У меня еще не было моментов, чтобы в критической ситуации я остался без сети.

  • Игорь
  • 30.09.2018

Спасибо большое продавцам-консультантам за то, что решили мои проблемы со связью. Очень вежливый персонал, качественные услуги и товар. Спасибо!!

  • Лева
  • 23.09.2018

Купила телефон во время "Черной пятницы". По спец купону. Приехала забирать из магазина заказ, работники удивились почему телефон на 5000 дешевле чем на витрине! :) порадовало! очень довольна покупкой! теперь буду следить за акциями чаще)

  • Елена
  • 13.12.2016

Искал один телефон, нашел только в интернет-магазине МТС, цена приемлемая, так что решил заказать. Заказал в воскресенье, позвонили, доставку поставили на вторник. В понедельник оказалось, что у них какие-то там проблемы и доставку пришлось перенести на среду. Ладно,ок. В среду ждал курьера с 10 до 12, но приехал он только в 15 часов. Удобно, что с курьером можно рассчитаться при помощи карты. В общем нормальный магазин, особенно для тех, кто хочет купить подешевле, хотя уровень сервиса похрамывает.

  • Костя
  • 23.05.2015
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Информация о магазине «МТС»

О магазине «МТС»

«МТС» – это официальный интернет-магазин одноименного оператора сотовой связи. Теперь для смены действующего тарифа или покупки новой SIM-карты вам не нужно ехать в ближайший фирменный салон сети: всё это можно сделать на сайте! Кроме того, в онлайн-магазине представлен широкий ассортимент качественной электроники и техники на любой вкус. Каждый цифровой товар и аксессуар из каталога сертифицирован и имеет фирменную гарантию от производителя. К тому же при оформлении заказа в интернет-магазине «МТС» можно использовать специальный промокод: в результате успешной активации вам будет предоставлена скидка или подарок. Выгодный шопинг – это реальность!

Ассортимент интернет-магазина

Интернет-гипермаркет MTS предлагает клиентам модные и функциональные гаджеты на все случаи жизни.

  1. Мобильные телефоны и планшеты. Вас ждут как недорогие смартфоны от китайских производителей, так и мощные гаджеты от американского бренда Apple. Каталог включает в себя модели с различной диагональю экрана, процессором, функциональной «начинкой». Здесь легко найдется подходящий мобильный телефон для школьника и бизнесмена, планшет для работы и просмотра фильмов во время поездок. Приобретая смартфон, не забудьте сразу же добавить в «Корзину» подходящие защитные аксессуары: чехол, пленку, стекло для дисплея. Совершить максимально выгодный заказ вам поможет наш промокод для «МТС».
  2. Товары для меломанов. Для прослушивания любимой музыки используете не мобильный телефон, а компактный плеер? В любом случае вам наверняка захочется побаловать себя яркими и стильными наушниками от легендарного бренда Beats. Устроить модную вечеринку с минимальными потерями времени позволят портативные колонки, на которые в магазине часто предоставляется скидка. Использовав эксклюзивный промокод, вы сможете сэкономить до 70% от изначальной цены электроники и аксессуаров.
  3. Смарт-устройства для дома и отдыха. На страницах гипермаркета «МТС» представлена инновационная электроника: фитнес-браслеты, умные часы, экшен-камеры и комплекты спутникового телевидения.

каталог товаров Вам нужен смартфон или планшет с конкретными характеристиками? Удобные фильтры позволят вам легко найти подходящую позицию в огромном каталоге. Не забудьте заглянуть в раздел «Акция» и узнать, на какие товары в данный момент распространяется скидка.

Дополнительные услуги

На сайте «МТС» можно не только совершать покупки определенных гаджетов, но и пользоваться специальными услугами:

  • осуществлять денежные переводы на банковские карты;
  • оплачивать коммунальные услуги;
  • оформлять заказы на выезд компьютерного мастера.

Компания MTS стремится предоставлять клиентам максимально выгодный сервис. Например, для абонентов оператора «МТС» действует специальная акция. Присоединяйтесь к программе лояльности и накапливайте баллы за пользование различными услугами. Бонусы можно потратить на подарок из специального каталога или на скидку на электронику.

Как сэкономить

При оформлении заказа в официальном интернет-магазине «МТС» каждый пользователь имеет право применить уникальный промокод: ознакомиться со списком актуальных купонов можно на этой странице проекта Promokodus. Коды – это определенные комбинации, состоящие из цифр и/или букв. Промокод вводится в специальное поле при подтверждении заявки, и клиенту предоставляется какая-либо привилегия. Достаточно часто в магазине предлагаются следующие акции:

  • купон на бесплатный подарок при условии заказа продукции конкретных брендов;
  • промокод на скидку на определенные модели техники;
  • код на бесплатную доставку покупок вне зависимости от общей стоимости заказа.

Важно учесть, что все спецпредложения от MTS имеют непродолжительный срок действия. Поспешите сделать заказ на выгодных условиях!

Как использовать промокод

В активации купонов нет ничего сложного. Просто следуйте алгоритму.

  1. На этой странице ознакомьтесь с перечнем действующих сегодня промокодов для «МТС». Нажмите кнопку «Открыть купон», а затем «Копировать».
  2. Перейдите на сайт shop.mts.ru. Изучите доступный ассортимент продукции и определитесь с интересующими вас позициями.
  3. Отправьте выбранные продукты в «Корзину». Для этого нажмите кнопку «Купить», расположенную вблизи описания понравившегося товара.
  4. Перейдите в «Корзину». Вы увидите окошко «Ввести промокод». Скопируйте в это поле номер купона и нажмите кнопку «Активировать».
  5. Заберите свой бонус. Если вы всё сделали правильно, то цена товара автоматически снизится.

активировать промокод В интернет-магазине «МТС» при оформлении одного заказа можно активировать только один промокод. Акция по купонам не суммируется с другими спецпредложениями продавца. Хотите получать уведомления о новых распродажах MTS? Тогда скорее подписывайтесь на рассылку от Promokodus!

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