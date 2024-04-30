«Грузинский дворик» – это ресторан вкуснейших разнообразных блюд кавказской кухни высокого качества и непревзойденного вкуса. В ассортименте представлены наборы для кейтеринга и выгодные сеты на компанию, шашлыки и хачапури, хинкали и сыры, горячее, супы, салаты, сладкое и многое другое. Компания предлагает щедрые акции на разные группы товаров, успей воспользоваться и сэкономить. Доставка осуществляется бесплатно по г. Москве и ближайшей области при заказе от минимальной суммы. Выбирай позиции из меню и оплачивай их на сайте быстро и безопасно. Курьер привезет блюда по адресу еще горячими и свежими, что позволит попробовать еду во всем ее великолепии. Накрой стол в два счета с помощью профессиональных поваров и доставь удовольствие себе и близким в любой праздник. Активируй наши актуальные промокоды на скидку «Грузинский дворик» (Georgian Food) за апрель 2024 года при оформлении и наслаждайся спецпредложениями.

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