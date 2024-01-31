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Отзывы покупателей

Интересная игра. Детально проработаны классы и редактор персонажей,хорошее очень продуманное взаимодествие с пати, локации хорошо проработаны,мир атмосферный и динамичные бои. кач довольно быстрый и не особо донатный,можно и обойтись. Думаю понравиться поклонникам dangeons&dragons,тк похожа, также есть подобие сюжета,что добавляет разнообразие в игру. Из недостатков лично для меня-толкучка в общих локах. В целом игра хорошая, могу порекомендовать

  • OldStyle
  • 14.11.2015
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