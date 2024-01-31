Акции и промокоды «Аквафор»
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Отзывы покупателей
По акции взяла фильтрующую насадку Аквафор для крана. Ребята, это супернаходка! Насадку легко снять и забрать с собой, что для съемного жилья очень удобно. Разные модели фильтруют разную по жесткости воду, можно подобрать подходящие в зависимости от её качества и состояния труб. А еще не надо больше захламлять стол баночками и кувшинами. Всем советую!
- Варкина Мария
- 17.02.2019
Покупал проточную систему, в принципе сервис устроил, товар качественный, персонал довольно вежливый. Забирал в пункте самовывоза на пр.Большевиков, доставили туда заказ через день. Цена ниже, чем в магазинах, есть скидки, много пунктов самовывоза.
- Артём Андреев
- 23.10.2015
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