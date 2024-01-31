My-shop – крупный российский гипермаркет

My-shop является крупным российским интернет-магазином, которому смело можно дать статус гипермаркета. Покупателей особенно впечатляет многообразие ассортимента продукции, в частности, здесь очень много книг. Сайт отличается простотой дизайна и солидным сроком существования – свыше 14 лет. Посетители могут приобрести в этом онлайн-гипермаркете My-shop книги и другую продукцию, даже семена различных растений.

Знакомимся с My-shop

My-shop – это магазин со множеством преимуществ:

более 700 000 книг разных жанров и другие печатные издания;

при заказе продукции обеспечивается ее быстрая доставка по всей территории России, исключая разве что самые отдаленные регионы. В крупных городах даже есть пункты самовывоза, откуда вы можете забрать купленные на сайте книги, семена, одежду и прочие товары;

можно воспользоваться наиболее удобным для вас способом перечисления средств при покупке книг.

Особенности регистрации

Если вы хотите пользоваться «Май-шоп» для покупки книг систематически, пройдите простую процедуру регистрации на сайте. После этого пользователь получает массу выгодных преимуществ:

простую процедуру оформления заказа на книги и не только;

разнообразные бонусы и купоны, накопительная система скидок;

получение почтовых уведомлений о том, какие акции действуют сегодня;

возможность приобрести купоны и воспользоваться акциями и скидками на книги.

При переходе по любой из полученных в письме ссылок «Май-шоп» предложит вам зарегистрироваться на сайте компании. Для этого вам нужно будет указать свой электронный адрес, ФИО и придумать пароль. Далее появится вопрос, желаете ли вы оставаться в курсе событий и получать сведения о скидках от My-shop. После этого укажите, являетесь ли вы частным, юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем: система автоматически определит, какой степенью защиты вы будете пользоваться при посещении сайта. При выборе уровня защиты ниже среднего клиент получает преимущества пользования сайтом My-shop без введения пароля и логина. Завершить регистрацию необходимо подтверждением согласия получать подписку на те рассылки от магазина, которые вы выбрали, в удобное для вас время. В «Личном кабинете» содержится информация о персональном заказе и листах ожидания, имеющихся в наличии скидках и балансе, настройках и адресах, а также рассылке. С помощью данного раздела вы можете выгодно покупать понравившиеся книги и другие товары.

Описание скидок от «Май-шоп»

Приобретая товар, будь то книга, одежда или другая продукция, важно знать о возможных скидках.

Распродажи. Можно воспользоваться выгодной акцией от «Май-шоп». Для этого введите запрос соответствующего характера. Далее введите пароль для группы товаров и отметьте галочкой, что желаете принимать участие в распродажах книг и нарядов. Система накопления скидок. На всю продукцию действуют скидки до 20%. После оформления нескольких заказов клиент получит дополнительную скидку на покупку книг и других товаров. Скидки на оптовые покупки от 150 000 рублей. Бесплатные заказы. Скидки по промокодам или ключевым словам. Кешбэк – своеобразная скидка, позволяющая вернуть от 4% до 5% стоимости продукции, в том числе и книг в «Май-шоп».

Особенности получения кешбэка

При использовании кешбэка в процессе покупки книг у человека есть возможность сохранить свои деньги. Для этого необходимо пройти несколько простых этапов:

зарегистрироваться на сайте через почту или социальную сеть;

перейти на нужную страницу по ссылкам;

получить кешбэк будучи зарегистрированным клиентом.

Вот почему книги в «Май-шоп» приобретать особенно выгодно.

Черная пятница

Для приобретения книг со скидкой в «Май-шоп» действует акция «Черная пятница». Скидки по ней актуальны с 0 часов до 23.59 одного дня. Акция «Черная пятница» в «Май Шоп» позволит сэкономить до 5% стоимости товаров.

Применение промокода

Промокод вводят в поле на сайте при оформлении заказа. Можно также получить купон на скидку в My-shop. Когда действует акция, можно оформить бесплатный заказ, получить промокод или скидку. Код поможет сэкономить деньги. Скидка или бесплатный заказ гарантированы также оптовым покупателям.