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Акции и промокоды «Майшоп» (My-shop.ru)

Активные купоны и промокоды «Майшоп» январь 2024

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Отзывы покупателей

Не так часто делаю здесь покупки, как хотелось бы. На мой взгляд, на кое-какие товары цены высоковаты, особенно на новинки книг. Но я нашла выход: теперь при покупке пользуюсь промокодами! Пусть небольшая, но скидка всё равно есть, особенно если покупаешь много товаров.

  • Елизавета
  • 11.03.2019

Мне как бедной студентке часто приходится выкручиваться и ловить скидки на книги. А в Май Шоп они частенько сочетаются вместе с праздничными распродажами. Брала здесь учебную литературу и кое-что из научной фантастики. Удобно, что есть много способов оплаты и возможность бесплатного самовывоза из специальных пунктов.

  • Захарова Юля
  • 28.02.2019

Обнаружил этот магазин в процессе поиска обучающей литературы. А потом подробнее вник и оказалось, что чего там только нет! Очень удобная площадка, бывают интересные акции. Секретные скидки – это вообще отличная идея. В общем, думаю, еще не раз воспользуюсь услугами магазина.

  • Олег
  • 19.11.2018

Заказывал канцелярию по мелочи - папки, маркеры, и т.д. Оплатил онлайн, привезли дней за 5 в Питер, в целом все устроило, упаковано добротно, ничего не покоцалось. Буду заказывать и дальше.

  • Максим
  • 27.09.2014
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Информация о магазине «Майшоп»

My-shop – крупный российский гипермаркет

My-shop является крупным российским интернет-магазином, которому смело можно дать статус гипермаркета. Покупателей особенно впечатляет многообразие ассортимента продукции, в частности, здесь очень много книг. Сайт отличается простотой дизайна и солидным сроком существования – свыше 14 лет. Посетители могут приобрести в этом онлайн-гипермаркете My-shop книги и другую продукцию, даже семена различных растений.

Знакомимся с My-shop

My-shop – это магазин со множеством преимуществ:

  • более 700 000 книг разных жанров и другие печатные издания;
  • при заказе продукции обеспечивается ее быстрая доставка по всей территории России, исключая разве что самые отдаленные регионы. В крупных городах даже есть пункты самовывоза, откуда вы можете забрать купленные на сайте книги, семена, одежду и прочие товары;
  • можно воспользоваться наиболее удобным для вас способом перечисления средств при покупке книг.

Особенности регистрации

Если вы хотите пользоваться «Май-шоп» для покупки книг систематически, пройдите простую процедуру регистрации на сайте. После этого пользователь получает массу выгодных преимуществ:

  • простую процедуру оформления заказа на книги и не только;
  • разнообразные бонусы и купоны, накопительная система скидок;
  • получение почтовых уведомлений о том, какие акции действуют сегодня;
  • возможность приобрести купоны и воспользоваться акциями и скидками на книги.

При переходе по любой из полученных в письме ссылок «Май-шоп» предложит вам зарегистрироваться на сайте компании. Для этого вам нужно будет указать свой электронный адрес, ФИО и придумать пароль. Далее появится вопрос, желаете ли вы оставаться в курсе событий и получать сведения о скидках от My-shop. После этого укажите, являетесь ли вы частным, юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем: система автоматически определит, какой степенью защиты вы будете пользоваться при посещении сайта. При выборе уровня защиты ниже среднего клиент получает преимущества пользования сайтом My-shop без введения пароля и логина. Завершить регистрацию необходимо подтверждением согласия получать подписку на те рассылки от магазина, которые вы выбрали, в удобное для вас время. В «Личном кабинете» содержится информация о персональном заказе и листах ожидания, имеющихся в наличии скидках и балансе, настройках и адресах, а также рассылке. С помощью данного раздела вы можете выгодно покупать понравившиеся книги и другие товары.

Описание скидок от «Май-шоп»

Приобретая товар, будь то книга, одежда или другая продукция, важно знать о возможных скидках.

  1. Распродажи. Можно воспользоваться выгодной акцией от «Май-шоп». Для этого введите запрос соответствующего характера. Далее введите пароль для группы товаров и отметьте галочкой, что желаете принимать участие в распродажах книг и нарядов.
  2. Система накопления скидок. На всю продукцию действуют скидки до 20%. После оформления нескольких заказов клиент получит дополнительную скидку на покупку книг и других товаров.
  3. Скидки на оптовые покупки от 150 000 рублей.
  4. Бесплатные заказы.
  5. Скидки по промокодам или ключевым словам.
  6. Кешбэк – своеобразная скидка, позволяющая вернуть от 4% до 5% стоимости продукции, в том числе и книг в «Май-шоп».

Особенности получения кешбэка

При использовании кешбэка в процессе покупки книг у человека есть возможность сохранить свои деньги. Для этого необходимо пройти несколько простых этапов:

  • зарегистрироваться на сайте через почту или социальную сеть;
  • перейти на нужную страницу по ссылкам;
  • получить кешбэк будучи зарегистрированным клиентом.

Вот почему книги в «Май-шоп» приобретать особенно выгодно.

Черная пятница

Для приобретения книг со скидкой в «Май-шоп» действует акция «Черная пятница». Скидки по ней актуальны с 0 часов до 23.59 одного дня. Акция «Черная пятница» в «Май Шоп» позволит сэкономить до 5% стоимости товаров.

Применение промокода

Промокод вводят в поле на сайте при оформлении заказа. Можно также получить купон на скидку в My-shop. Когда действует акция, можно оформить бесплатный заказ, получить промокод или скидку. Код поможет сэкономить деньги. Скидка или бесплатный заказ гарантированы также оптовым покупателям.

Скидки на любой случай!

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