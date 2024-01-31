Акции и промокоды «Линзы.Ру»
Активные купоны и промокоды «Линзы.Ру» январь 2024
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Отзывы покупателей
Дочка недавно начала носить линзы, и мы озадачились, где бы их покупать сразу помногу и подешевле. На Линзы.ру большой выбор, цены вменяемые. Первый раз попали на акцию, где за покупку получили деньги на счет мобильного телефона. Мелочь, а приятно. Теперь будем постоянными клиентами.
- Рита
- 08.02.2019
Мне нужны были компьютерные очки, но цена, честно говоря, кусалась. Затем знакомая посоветовала этот магазин, и с помощью приятной скидки мне удалось осуществить свою мечту) Там много и другой продукции, так что я доволен тем, что взял купон.
- Виталий
- 12.12.2018
У меня с детства проблемы со зрением, поэтому я часто покупаю линзы. Всё никак не могла определиться с магазином, но теперь сделала свой выбор. На linzy.ru есть промокоды, с которыми можно купить товар дешевле. Очень выгодно, рекомендую.
- Арина
- 02.12.2018