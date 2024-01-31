Petstory – сервис для владельцев собак и кошек. Пользователям доступны онлайн-консультации с квалифицированными ветеринарами из ведущих клиник страны. Организация предлагает несколько форматов общения: чат, аудиосвязь и видео. Отчеты с рекомендациями врача хранятся в «Личном кабинете» клиента. Ты сможешь составить сбалансированный рацион для своего питомца, изучить график прививок или оформить полис добровольного медицинского страхования. Для твоего удобства компания разработала фирменное мобильное приложение. Благодаря специальным предложениям ты без труда сэкономишь внушительную сумму денег при оплате услуг. Обрати внимание на список действующих акций, представленный на нашем сайте! В нем перечислены все актуальные промокоды Petstory («Петстори») за январь 2024 года. Применяй подходящие варианты и получи значительную скидку или бонусы при расчетах!

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