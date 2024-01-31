Yasuka – интернет-ресторан, в котором представлены китайские, японские и другие блюда. В онлайн-меню есть обычные и запеченные роллы, сытные пироги и разнообразная пицца, а также бургеры, закуски, горячее и супы! Повара приготовят комбо-набор или сет, чтобы помочь тебе организовать мероприятие в офисе или дома. В карточках товаров есть подробная информация о составе и весе. Заявку можно оставить на сайте, а также по телефону или в приложении для смартфона. Стоимость доставки зависит от района города. Доступны расчеты банковской картой или наличными средствами. Продавец часто радует покупателей снижением цен на часть ассортимента и другими приятными предложениями. Весь список действующих акций ты найдешь на этой странице. Мы регулярно добавляем в него актуальные промокоды на скидку «Ясука» (Yasuka) за январь 2024 года. Активируй их и сэкономь ощутимую сумму без лишних хлопот!

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