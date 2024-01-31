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Промокоды «АгроСемФонд»

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Отзывы покупателей

Пока ничего не могу сказать о сортности, но могу сказать, что мой заказ, оформленный в начале января, пришёл в обещанные сроки, хорошо упакованный, всё живое.

  • Татьяна
  • 21.03.2017
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