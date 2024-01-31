У тебя есть сад или огород? Тогда обязательно посети интернет-магазин «АгроСемФонд»! Здесь в широком ассортименте представлены семена цветов и овощей, травосмеси и сидераты. Кроме того, на сайте можно приобрести стимуляторы и регуляторы роста растений, средства защиты от грызунов и насекомых. Магазин занимается продажей семян собственной селекции и продукции других известных компаний: Satimex, Bejo, Petoseed, Legutko. Продавец заботится о надежной упаковке товаров и предоставляет гарантию на всё. После регистрации на сайте клиент автоматически становится участником программы лояльности и может получать бонусы за каждую покупку. Планируешь оформить заказ? Не упусти шанс получить приятную скидку, использовав актуальные промокоды «АгроСемФонд» за январь 2024 года. Наслаждайся максимальной выгодой вместе с нами!

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