Hlop Top – это сеть парков активного отдыха для всей семьи! Дети будут в восторге от огромного игрового лабиринта с горками, яркого скалодрома, целого батутного комплекса и тарзанки. На территории развлекательного центра можно заказать аквагрим и воспользоваться услугами аниматоров. Компания также предлагает помощь в подготовке и проведении веселого и запоминающегося праздника. В парках работает кафе с фирменным меню для маленьких гостей. Входной билет оплачивается только на ребенка: сопровождающие взрослые находятся в центре абсолютно бесплатно. Организовать увлекательный досуг с минимальными затратами тебе помогут купоны на скидку «Хлоп Топ» за апрель - май 2024 года. Будь в курсе всех спецпредложений и акций, которые проводит детский городок! Для получения бонусов нужно успеть использовать купоны на скидку Hlop Top в указанный срок.

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