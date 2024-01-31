Промокоды «ВСК Страхование»
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Отзывы покупателей
Заказала каско на сайте компании «ВСК страхование», так как понравились отзывы о них и устроили расценки. Уже при оплате использовала коды на скидку. В итоге взяла пакет по цене на треть меньше заявленного, очень довольна.
- Людмила П.
- 21.02.2019
Мне нравится тем, что здесь не просто выдают бумажку со словами: «иди мужик, ты застрахован», а сообщают полезную и актуальную информацию.
- Михаил
- 30.09.2018
Достоинств много: не нужно ждать в длинных очередях, можно оформить страховку онлайн. Бумаг минимум, а обслуживание достаточно быстрое. Со страховым случаем пока не сталкивался, но надеюсь, что все будет в порядке.
- Тимур
- 23.09.2018
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