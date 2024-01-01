Как повысить лояльность аудитории, увеличить продажи и привлечь на сайт больше трафика?

Ответ простой: промокоды! Размещая свой промокод на нашем сайте, вы получаете миллионы потенциальных покупателей. И никаких финансовых рисков – платите комиссию только по факту совершения клиентом целевого действия.

Что такое промокоды, и чем они полезны бизнесу

Промокод – это специальная комбинация из букв и цифр, позволяющая получить скидку на определенный товар или услугу. Промокоды выгодны не только покупателям. Это рабочий инструмент для любого бизнеса. Использование промокодов позволяет:

Повысить лояльность аудитории. Скидки и акции любят все. Промокоды – рабочий способ привлечь новых клиентов и удержать уже имеющихся. Увеличить продажи. Даже если разница в цене несущественная, возможность сделать ту или иную покупку в рамках специального предложения заинтересует покупателей. Они получают скидки, а вы – увеличение продаж и, соответственно, дополнительную прибыль. Привлечь дополнительный трафик на сайт. Размещая промокод на крупном агрегаторе, вы привлекаете на свой сайт множество посетителей. Это повышает его позиции в выдаче, что положительно влияет и на узнаваемость, и на продажи. Свяжитесь с нами

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В среднем количество посетителей составляет 1,5 млн в месяц. Все это ваши потенциальные клиенты. promokodus.com – это большой и чистый трафик. Мы работаем по СРА-модели. Вы ничего не платите за размещение промокода. Оплачивается только целевое действие (покупка), сделанное клиентом, перешедшим с нашего сайта. Никаких затрат – максимум выгоды.

Вы ничего не платите за размещение промокода. Оплачивается только целевое действие (покупка), сделанное клиентом, перешедшим с нашего сайта. Никаких затрат – максимум выгоды. Мы помогаем привлекать новых посетителей. Для этого используется не только промокодный трафик. В нашем арсенале много других маркетинговых инструментов, повышающих позиции вашего сайта.

Для этого используется не только промокодный трафик. В нашем арсенале много других маркетинговых инструментов, повышающих позиции вашего сайта. Нам доверяют крупнейшие игроки рынка. Мы предлагаем удобные варианты сотрудничества, а также в индивидуальном порядке предоставляем клиентам бонусы. Свяжитесь с нами сейчас или заполните форму обратной связи! Свяжитесь с нами

Работаем индивидуально в тесном контакте с вами

01 Анализируем ваши цели 02 Формируем УТП 03 Формируем стратегию продвижения 04 Производим интеграцию 05 Готовим промо-материалы 06 Запускаем продвижение 07 Отслеживаем результаты 08 Делаем корректировки 09 Результат

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