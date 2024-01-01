seo.addblock
Мы используем cookies для твоего удобства. Подробнее.
Скоро лето! Обучающие курсы, тренинги и программы развития.
  1. Главная
  2. Для рекламодателей

Для рекламодателей

Как повысить лояльность аудитории, увеличить продажи и привлечь на сайт больше трафика?

Ответ простой: промокоды!
Размещая свой промокод на нашем сайте, вы получаете миллионы потенциальных покупателей.
И никаких финансовых рисков – платите комиссию только по факту совершения клиентом целевого действия.

Что такое промокоды, и чем они полезны бизнесу

Промокод – это специальная комбинация из букв и цифр, позволяющая получить скидку на определенный товар или услугу. Промокоды выгодны не только покупателям. Это рабочий инструмент для любого бизнеса. Использование промокодов позволяет:

Промокоды
Повысить лояльность аудитории.

Скидки и акции любят все. Промокоды – рабочий способ привлечь новых клиентов и удержать уже имеющихся.

Увеличить продажи.

Даже если разница в цене несущественная, возможность сделать ту или иную покупку в рамках специального предложения заинтересует покупателей. Они получают скидки, а вы – увеличение продаж и, соответственно, дополнительную прибыль.

Привлечь дополнительный трафик на сайт.

Размещая промокод на крупном агрегаторе, вы привлекаете на свой сайт множество посетителей. Это повышает его позиции в выдаче, что положительно влияет и на узнаваемость, и на продажи.

Свяжитесь с нами

promokodus.com – крупнейший агрегатор промокодов в рунете!

Promokodus

promokodus.com – агрегатор промокодов. Сегодня с нами сотрудничают боле 3500 рекламодателей, в числе которых Яндекс.Маркет, LG, Эльдорадо и многие другие известные имена.

Нас выбирают, потому что:
Нас выбирают, потому что:
  • Наш сайт – крупный промокодный агрегатор в РФ и СНГ. В среднем количество посетителей составляет 1,5 млн в месяц. Все это ваши потенциальные клиенты. promokodus.com – это большой и чистый трафик.
  • Мы работаем по СРА-модели. Вы ничего не платите за размещение промокода. Оплачивается только целевое действие (покупка), сделанное клиентом, перешедшим с нашего сайта. Никаких затрат – максимум выгоды.
  • Мы помогаем привлекать новых посетителей. Для этого используется не только промокодный трафик. В нашем арсенале много других маркетинговых инструментов, повышающих позиции вашего сайта.
  • Нам доверяют крупнейшие игроки рынка. Мы предлагаем удобные варианты сотрудничества, а также в индивидуальном порядке предоставляем клиентам бонусы. Свяжитесь с нами сейчас или заполните форму обратной связи!
Свяжитесь с нами
Работаем индивидуально в тесном контакте с вами
01

Анализируем ваши цели

02

Формируем УТП

03

Формируем стратегию продвижения

04

Производим интеграцию

05

Готовим промо-материалы

06

Запускаем продвижение

07

Отслеживаем результаты

08

Делаем корректировки

09

Результат

Или свяжитесь со мной лично:
Денис Цуриков
Денис Цуриков

Директор по развитию
d.tsurikov@smartleads.team

Свяжитесь с нами
Баннер для теста