Для рекламодателей
Как повысить лояльность аудитории, увеличить продажи и привлечь на сайт больше трафика?
Что такое промокоды, и чем они полезны бизнесу
Промокод – это специальная комбинация из букв и цифр, позволяющая получить скидку на определенный товар или услугу. Промокоды выгодны не только покупателям. Это рабочий инструмент для любого бизнеса. Использование промокодов позволяет:
Скидки и акции любят все. Промокоды – рабочий способ привлечь новых клиентов и удержать уже имеющихся.
Даже если разница в цене несущественная, возможность сделать ту или иную покупку в рамках специального предложения заинтересует покупателей. Они получают скидки, а вы – увеличение продаж и, соответственно, дополнительную прибыль.
Размещая промокод на крупном агрегаторе, вы привлекаете на свой сайт множество посетителей. Это повышает его позиции в выдаче, что положительно влияет и на узнаваемость, и на продажи.
promokodus.com – крупнейший агрегатор промокодов в рунете!
promokodus.com – агрегатор промокодов. Сегодня с нами сотрудничают боле 3500 рекламодателей, в числе которых Яндекс.Маркет, LG, Эльдорадо и многие другие известные имена.
- Наш сайт – крупный промокодный агрегатор в РФ и СНГ. В среднем количество посетителей составляет 1,5 млн в месяц. Все это ваши потенциальные клиенты. promokodus.com – это большой и чистый трафик.
- Мы работаем по СРА-модели. Вы ничего не платите за размещение промокода. Оплачивается только целевое действие (покупка), сделанное клиентом, перешедшим с нашего сайта. Никаких затрат – максимум выгоды.
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