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Акции и промокоды Funday

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Отзывы покупателей

На сайте, честно говоря не брала еще, но думаю заказать позже, насчет самого магазина хотела бы поделиться. Во - первых, хочу сказать, что меня в этом магазине привлекает хорошее соотношение цены и качества. Многие вещи в этом магазине сделаны из натуральных тканей и купить их можно достаточно дешево. Также есть много значительных скидок, так что товары можно купить весьма дешево. Из минусов можно выделить сами модели, они обычно довольно простенькие и явно не из передовых в плане моды. В общем как-нибудь попробую заказать на сайте, надеюсь, не разочаруюсь))

  • Алёна Хробостова
  • 26.11.2015
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