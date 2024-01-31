Оператор фискальных данных (ОФД) предлагает актуальные услуги для управления контрольно-кассовой техникой. Организация также помогает бизнесменам упростить передачу информации в ФНС, оптимизировать затраты и увеличить прибыль. После быстрого подключения к сервису вы получите полную статистику и аналитику по финансовым операциям. Вас также могут заинтересовать чат-бот для отслеживания продаж, эксклюзивный дизайн чеков, облачные кассы. Важен индивидуальный подход оператора к клиенту: вы выбираете необходимые продукты и платите только за них. Вы уже ознакомились с детальными условиями сотрудничества и приняли решение подключиться к сервису? В процессе оформления заявки на сайте обязательно активируйте промокод или код «ОФД.ру» (OFD.ru) за январь 2024 года. Купон даст вам возможность сэкономить на интересующих услугах.

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