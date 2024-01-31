Промокоды на скидку Elementaree

Элементари очень помог мне справится с питанием после родов. сами понимаете, в это время не особо есть силы бегать по кухне и готовить кулинарные шедевры. поэтому мы с мужем решили попробовать еду с доставкой. заказывали в нескольких компаниях, но все они были с недостатками. а вот Элементари оказался идеальным вариантом для нас. мы подобрали меню с учетом всех моих пожеланий и требований диетолога – это очень помогло не набрать лишних кг и даже сбросить лишние. блюда в элементари действительно просто готовить и времени уходит намного меньше, нежели свои придумывать. по моим рекомендациям уже несколько подруг заказывают в элементари и все довольны. 3-х разовое питание включает в себя весь комплекс полезных витаминов, продукты свежие, рассчитаны на приготовление в течение недели. в общем, если у вас пустой холодильник, и накрыла лень идти в супермаркеты, попробуйте сделать заказ в элементари и уверена, вам понравится!

Алёна Петрикова

Алёна Петрикова 25.05.2018