Промокоды на скидку Elementaree

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Отзывы покупателей

Элементари очень помог мне справится с питанием после родов. сами понимаете, в это время не особо есть силы бегать по кухне и готовить кулинарные шедевры. поэтому мы с мужем решили попробовать еду с доставкой. заказывали в нескольких компаниях, но все они были с недостатками. а вот Элементари оказался идеальным вариантом для нас. мы подобрали меню с учетом всех моих пожеланий и требований диетолога – это очень помогло не набрать лишних кг и даже сбросить лишние. блюда в элементари действительно просто готовить и времени уходит намного меньше, нежели свои придумывать. по моим рекомендациям уже несколько подруг заказывают в элементари и все довольны. 3-х разовое питание включает в себя весь комплекс полезных витаминов, продукты свежие, рассчитаны на приготовление в течение недели. в общем, если у вас пустой холодильник, и накрыла лень идти в супермаркеты, попробуйте сделать заказ в элементари и уверена, вам понравится!

  • Алёна Петрикова
  • 25.05.2018

Пользуюсь сервисом уже пол года, часто ищу всевозможные купоны, благо они есть и благодаря им я попробовала уже все варианты питания. очень нравится качество продуктов, интересные сочетания вкусов в рецептах. Я далеко не кулинар, но есть желание побаловать себя и не тратить баснословные деньги в кафе и ресторанах. До этого пробовала другие сервисы, но они проигрывают в сравнении с Элементарии. Рекомендую и настоятельно советую попробовать)))

  • Анжела
  • 22.03.2018
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