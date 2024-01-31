Французский бренд Royal Canin – всемирно известный производитель кормов для домашних животных. В каталоге фирменного интернет-магазина тебя ждет широкий ассортимент продукции марки. Благодаря удобной навигации ты самостоятельно выберешь подходящее питание для своей кошки или собаки по возрасту, размеру, породе и типу товара. Формулы еды разработаны с учетом потребностей и особенностей вашего питомца. Сбалансированная пища включает в себя необходимый набор полезных веществ для поддержания иммунитета и активного образа жизни. Ты сможешь оформить подписку на сайте и получать заказы по установленному вами расписанию. Порадуй своего любимца вкусным и качественным кормом, не тратя при этом много денег! На этой странице ты найдешь промокоды и купоны на скидку (coupons) royalcanin.com (ранее – royal-canin.ru) за январь 2024 года. Применяй их при оплате и совершай покупки на выгодных условиях!

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