Школа Slurm предлагает очное и дистанционное обучение для технических специалистов. В каталоге центра есть множество востребованных направлений: управление данными, разработка на JavaScript, архитектура приложений и многое другое. Частным лицам доступно групповое изучение программы на интенсивах и курсах, а для организаций предусмотрены корпоративные проекты. Среди спикеров – опытные инженеры, разработчики и другие эксперты с большим стажем работы. После регистрации и оплаты счета тебе будет открыт доступ к «Личному кабинету». Благодаря действующим акциям ты сможешь получить актуальную профессию или полезные навыки на максимально выгодных условиях! Обрати внимание на промокоды «Слерм» (Slurm) за апрель 2024 года, собранные на этой странице! Они дают право на получение крупных скидов и разнообразных бонусов! Выбери нужные предложения в этом разделе, активируй их и сэкономь солидную сумму денег!

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