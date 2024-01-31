Gaijin – популярный разработчик и издатель игр. В фирменном интернет-магазине компании геймеры могут приобрести наборы с техникой и другими полезными вещами для Crossout, StarConflict, War Thunder и Cuisine Royale. Кроме того, на сайте продаются премиум-аккаунты на разные периоды. Для удобства клиентов покупку в онлайн-магазине можно оплатить любым современным способом. Спорные вопросы оперативно решают специалисты технической поддержки. Среди преимуществ магазина игроки отмечают регулярные акции и заманчивые спецпредложения. Планируете приобрести комплект предметов, но не желаете вкладывать в игру слишком большие суммы? Чтобы экономить на покупках, можно применять эксклюзивные коды Gaijin за январь 2024 года. Купоны дают вам право на получение скидки или бесплатных предметов. Воспользоваться ими могут только авторизованные пользователи.

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