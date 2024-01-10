Очень стильный магазин. Давно ждала, пока и в нашем городке откроется. Теперь каждый сезон позволяю себе одну-две модных вещички. Особенно понравилась осенняя коллекция этого года – улетная.

Мне всегда нравился магазин Лав Репаблик, цены нормальные, изредка я себя баловала в нем, но когда наступила Черная пятница, я решила побаловать всех, а не только себя: джемпер маме, блузочку сестре, себе платье. Ну а когда я еще куплю красивые вещи по таким сумасшедшим скидкам? Забрала в магазине вещи, пошла всех радовать. Пришлось рассказать им про сайт, про пятницу и как пользоваться промокодами. Теперь еще и родных подсадила на эти акции.