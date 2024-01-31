«Планета Авто» – крупный интернет-магазин автотоваров. В каталоге представлено всё для технического обслуживания, а также шины, диски, масла и жидкости, АКБ, автолампы и многое другое. Можно воспользоваться услугами автосервиса компании, такими как диагностика, шиномонтаж, заправка кондиционеров и т. д. Ассортимент учитывает различные марки производителей, ищи свою и заказывай необходимые товары. Присутствует удобная функция подбора запчастей по VIN-номеру. В «Личном кабинете» есть раздел «Гараж», куда можно добавить сразу несколько единиц транспорта. Заказ привезут курьером или оставят в магазине, чтобы ты забрал сам. Курьерская доставка – бесплатная при определенной сумме покупки. Наличие автомобиля всегда требует большого количества денежных вложений. Мы предлагаем снизить чек – используй промокоды «Планета Авто» за январь 2024 года с нашего сайта, они помогут получить скидку или другой приятный бонус!

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