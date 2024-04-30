Суши Босс − сервис доставки роллов в Тюмени. В меню можно найти огромный выбор блюд от популярных до самых экстравагантных, а гармонично подобранные сеты никого не оставят равнодушным. Также в продаже есть салаты, лапша WOK, десерты, закуски, множество видов пиццы и даже рыбная для самых искушенных. Ресторан славится тем, что использует только свежие ингредиенты самого высокого качества! В социальных сетях компании часто проходят щедрые розыгрыши. В мобильном приложении делать заказы удобно и выгодно. Быстрая доставка осуществляется даже в самые отдаленные районы города, а если захочешь забрать свой заказ сам, то получишь дополнительную скидку. Независимо от того, какие роллы ты предпочитаешь: обычные, горячие или темпура, применив промокоды «Суши Босс» за апрель 2024 года, ты можешь насладиться ими выгодно. Срок спецпредложений ограничен, так что успей порадовать себя вкусными блюдами со скидкой!

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