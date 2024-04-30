Сеть городских кафе «Япончик» предлагает покупателям огромный ассортимент вкусной и сытной еды. В онлайн-меню вы найдете стандартные, фирменные, сладкие и запеченные роллы, лапшу wok, суши, салаты из курицы и морепродуктов, пиццу, супы и горячее. В дополнение к основному блюду вы сможете заказать напитки и десерты. На сайте вас также ждет большой выбор готовых сетов, а также специй и соусов. Пункты выдачи расположены во всех районах города, поэтому вы получите свой заказ в сжатые сроки. Для приготовления используются только свежие и качественные продукты от проверенных поставщиков. Воспользуйтесь действующими акциями, чтобы оформить покупку в службе доставки по выгодной цене! В нашем каталоге опубликованы промокоды «Япончик» за апрель - май 2024 года. Применяйте их при оплате и получите значительную скидку или приятный бонус от продавца!

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