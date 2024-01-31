Купоны и промокоды «Сакура»
Активные купоны и промокоды «Сакура» январь 2024
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Отзывы покупателей
Очень нравится Сакура!Не берут деньги за доставку, как это делают в других местах. Очень вкусная пицца и быстрая доставка.
- Марина
- 10.09.2022
Самая вкусная доставка ,замечательные роллы(особенно запечённые)
- Юлия
- 21.03.2022
Доброго вечера. Мы много где пробовали суши и либо вкусно, но очень дорого, либо бюджетно, но не вкусно. Всегда выбирали какой ролл есть первым, потому что самый вкусный должен остаться на конец трапезы. в Сакуре и цена приемлимая и очень вкусные запеченные роллы. Каждый кусочек несет новый вкус и никогда не встает вопрос о том какой невкусный скушать первым. Спасибо огромное всей команде Сакуры и администратору и оператору и повару и службе доставки. От работы каждого из вас зависит репутация заведения. Спасибо вам большое. Очень жаль, что не знали о вас раньше.
- Светлана
- 09.03.2022
Делали заказ первый и второй раз в Сакуре!Все быстро и оперативно доставили ,так Скорая помощь не приезжает иногда,как доставка в Сакуре!И вкусные суши
- Татьяна
- 02.04.2021
Делали в Сакуре первый раз заказ на набор роллов. Очень остались довольны и вкусом и доставкой. Ну очень вкусные роллы.
- Вера Аверьянова
- 14.09.2018