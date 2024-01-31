Доброго вечера. Мы много где пробовали суши и либо вкусно, но очень дорого, либо бюджетно, но не вкусно. Всегда выбирали какой ролл есть первым, потому что самый вкусный должен остаться на конец трапезы. в Сакуре и цена приемлимая и очень вкусные запеченные роллы. Каждый кусочек несет новый вкус и никогда не встает вопрос о том какой невкусный скушать первым. Спасибо огромное всей команде Сакуры и администратору и оператору и повару и службе доставки. От работы каждого из вас зависит репутация заведения. Спасибо вам большое. Очень жаль, что не знали о вас раньше.

Светлана

Светлана 09.03.2022