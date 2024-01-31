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Купоны и промокоды «Сакура»

Активные купоны и промокоды «Сакура» январь 2024

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Отзывы покупателей

Очень нравится Сакура!Не берут деньги за доставку, как это делают в других местах. Очень вкусная пицца и быстрая доставка.

  • Марина
  • 10.09.2022

Самая вкусная доставка ,замечательные роллы(особенно запечённые)

  • Юлия
  • 21.03.2022

Доброго вечера. Мы много где пробовали суши и либо вкусно, но очень дорого, либо бюджетно, но не вкусно. Всегда выбирали какой ролл есть первым, потому что самый вкусный должен остаться на конец трапезы. в Сакуре и цена приемлимая и очень вкусные запеченные роллы. Каждый кусочек несет новый вкус и никогда не встает вопрос о том какой невкусный скушать первым. Спасибо огромное всей команде Сакуры и администратору и оператору и повару и службе доставки. От работы каждого из вас зависит репутация заведения. Спасибо вам большое. Очень жаль, что не знали о вас раньше.

  • Светлана
  • 09.03.2022

Делали заказ первый и второй раз в Сакуре!Все быстро и оперативно доставили ,так Скорая помощь не приезжает иногда,как доставка в Сакуре!И вкусные суши

  • Татьяна
  • 02.04.2021

Делали в Сакуре первый раз заказ на набор роллов. Очень остались довольны и вкусом и доставкой. Ну очень вкусные роллы.

  • Вера Аверьянова
  • 14.09.2018
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