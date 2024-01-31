«Ёрш» – это сеть пивных ресторанов, в которых соблюдаются лучшие пивные традиции: гостеприимность и изысканность. В меню ресторана вы найдете не только пиво и закуски, но и самые разнообразные блюда – от оригинальных до традиционных. Мясные, овощные, куриные и рыбные блюда, потрясающие деликатесные соусы и острые приправы – ничто не оставит вас равнодушным! В ресторанах «Ёрш» можно проводить деловые встречи, обедать с семьей или отдыхать с друзьями, ведь обстановка располагает к приятному и легкому общению. Промокоды «Ёрш» позволят вам наслаждаться изысканными блюдами и прохладным пивом по выгодным ценам. Возможно заказать доставку еды и напитков на дом. На нашем сайте вы найдете промокоды и купоны «Ёрш» за январь 2024 года. Они помогут вам сэкономить на самых аппетитных блюдах. Побалуйте себя и близких оригинальной или традиционной кухней!

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