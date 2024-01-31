Plov.com – это онлайн-ресторан с нестандартной концепцией: главным блюдом в нем является узбекский плов. Здесь представлено целых три его вида – традиционный, праздничный, вегетарианский. Также можно заказать манты с мясной и овощной начинкой, салаты, закуски, десерты, самсу и другую выпечку. В приготовлении используются только натуральные продукты, отборные сорта риса и специй от надежных поставщиков. Некоторые ингредиенты доставляются прямиком из Узбекистана. У каждого желающего есть возможность легко и быстро оформить заказ с доставкой, благодаря удобному интерфейсу сайта. А для планирующих устроить необычный вкусный праздник дома, в офисе или на природе имеется услуга кейтеринга. Перед тем, как насладиться горячими ароматными восточными блюдами, используй промокоды «Плов» за январь 2024 года: получай удовольствие не только от вкуса, но и от максимальной выгоды!

Подробнее Скрыть