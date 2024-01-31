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Купоны на скидку и акции «Нияма»

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Отзывы покупателей

Часто ходим как в сами рестораны, так и пользуемся доставкой. Обычно всё устраивает. Бывают некоторые проколы, но в принципе все хорошо. В ресторане обслуживание хорошее, и в доставке операторы и курьеры нормальные. Блюда по качеству всегда устраивают. Единственное, что доставка иногда немного задерживается, но курьер предупреждает об этом.

  • Саша
  • 15.10.2015
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