Сеть ресторанов японской кухни Niyama предлагает гурманам разнообразное меню. Помимо роллов, супов, горячего, закусок и сетов, вы сможете отведать удивительную пиццу, созданную по традиционному рецепту из Страны восходящего солнца, а также европейские блюда. Кроме того, повара готовят вегетарианскую пищу и вкусности для детей. Постоянные клиенты принимают участие в бонусной программе, благодаря которой могут рассчитывать на регулярные скидки и акции. Служба доставки работает оперативно. Для оплаты можно использовать наличные или банковскую карту. Для того чтобы вы могли чаще радовать себя потрясающими блюдами, мы размещаем внизу данной страницы эксклюзивные промокоды и купоны на скидку «Нияма» за январь 2024 года. Наслаждайтесь любимыми лакомствами без больших затрат! Помните, что срок действия спецпредложений ограничен.

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