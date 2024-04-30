Таксибонус.рф – это сайт популярной городской службы, которая осуществляет перевозки пассажиров на максимально выгодных условиях. Вы можете заказать автомобиль с помощью онлайн-формы на сайте или используя специальное мобильное приложение. Есть возможность перевозки пассажиров с домашними животными. Компания радует выгодной программой лояльности и большим выбором актуальных дополнительных услуг: детское, корпоративное такси, трансфер на вокзал, встреча с табличкой и т.д. Важная особенность сервиса – возможность выбора наиболее подходящего способа оплаты. Используя промокоды и бонус-коды для «Такси Бонус» за апрель - май 2024 года, вы сможете организовать максимально выгодную поездку на автомобиле компании. Мы постоянно радуем пользователей эксклюзивными предложениями, дающими скидки.

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