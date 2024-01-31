Сеть ресторанов «Рис» предлагает национальные блюда из различных уголков мира. В меню ты найдешь горячие и холодные роллы, ароматную пиццу, поке из рыбы и курицы, а также традиционные суши, пасту, хот-доги, бургеры и многое другое. В ассортименте есть напитки, пикантные соусы, комбо-наборы и сеты для нескольких человек. Компания обеспечивает бесплатную доставку по городу в случае, если стоимость заказа превышает установленную минимальную сумму. Курьер привезет выбранные товары в течение одного часа. Участники программы лояльности получают кешбэк, который они в будущем могут использовать для расчетов за покупки. Интересуешься другими актуальными предложениями продавца? Мы нашли для тебя свежие промокоды на скидку и купоны «Рис» за январь 2024 года! Изучай наш список, забирай оптимальные варианты и активируй их, чтобы экономить внушительные суммы денег!

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