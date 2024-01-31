Акции и промокоды Mascotte
Активные купоны и промокоды Mascotte январь 2024
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Отзывы покупателей
Покупаем с мужем обувь в этом магазине. Хорошая и удобная обувь, проблем с гарантией не возникало. Недавно заказывала сумку через их интернет-магазин. Через пару часов отзвонились и подтвердили, в тот же день забрала в ближайшем магазине, да еще и со скидкой за первый интернет-заказ. В общем, рекомендую.
- Анна
- 26.07.2016
Ведусь всегда на дизайн, накидаю в корзину и жду скидок))) Заказывала всегда только онлайн, после заказа перезванивает парень, уточняет цены и дату доставки, потом перед доставкой звонит курьерская служба. По срокам все ок было, дают время померить. Радует, что есть распродажи, а так много не купишь конечно. Качество устраивает, и обувь, и сумки от Mascotte долго ношу.
- Юлия
- 21.07.2016
Тоже брала через интернет, приехал заказ за 5 дней. На кожаных ботинках очень плотная кожа, единственное что смущает – от дождя они покрываются пятнами, но после высыхают и все нормально. Но когда идешь – некрасиво на рыжей коже. Кеды еще есть из велюра, мягенькие очень, можно без носка носить. Покупками довольна, срок носки – каждый по сезону, пошел второй, если года 3 прослужат, считаю, что Mascotte свои цены оправдает.
- Анна
- 19.07.2016
Заказывал несколько раз обувь в Маскотте, многие модели есть в наличии и в их оффлайновых магазинах, только на сайте размеров больше и цены периодически поприятнее :) Доставляют за 4 дня где-то курьерской службой, в целом все без проблем, советую!
- Максим
- 27.09.2014
Мне нравится этот интернет-магазин, заказывала 3 раза обувь, кожа отличного качества, до сих пор ношу. Ботильоны покупала еще до того, как они появились в продаже в магазинах, понравились :) Часто бывают скидки и удобная доставка на дом.
- Светлана
- 27.09.2014