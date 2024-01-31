«Ем и Ем» – сервис быстрой доставки еды на дом и в офис. Профессиональные повара приготовят для тебя шашлыки или стейки на мангале, итальянскую пиццу с любой начинкой или нежные хачапури! В меню ресторана ты также найдешь роллы и суши, полезные салаты из свежих овощей, а также оригинальные пирожные и многое другое. Компания предлагает бизнес-ланчи по привлекательной цене, а также организует горячее питание для сотрудников предприятий и гостиниц. Заказ можно оформить на сайте или по телефону. Доступен расчет наличными и картой через банковский терминал. Сеть постоянно радует своих клиентов различными подарками и выгодными предложениями! Мы собрали и разместили на этой странице все актуальные акции, которые могут пригодиться тебе покупке блюд. Используй подходящие купоны «Ем и Ем» за январь 2024 года из нашего каталога, чтобы активировать солидную скидку или получить бонусы от продавца!

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