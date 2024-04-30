«Тетя Креветка» – служба оперативной доставки готовой еды! Загляните в онлайн-меню: вас ждет большой выбор нежнейших роллов, суши, супов, пиццы и бургеров. В дополнение к основным блюдам в интернет-магазине можно заказать сытные закуски, разнообразные десерты, прохладительные напитки, пикантные соусы и многое другое. Оставить заявку можно на сайте, по телефону или в фирменном приложении для смартфонов. Время ожидания курьера составляет менее 60 минут! Ваш заказ будет доставлен в горячем виде, с соблюдением всех требований к перевозкам продуктов. Компания регулярно устраивает акции и предлагает клиентам сэкономить значительную сумму без лишних хлопот! На этой странице вы найдете полный список актуальных предложений. Воспользуйтесь промокодами «Тетя Креветка» за апрель - май 2024 года, чтобы получить крупную скидку или приятный подарок! Изучайте наш каталог и совершайте покупки на оптимальных условиях!

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