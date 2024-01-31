Промокоды и купоны для интернет-магазина «Максидом»

В онлайн-магазине maxidom.ru продаются товары для строительства и создания привлекательного интерьера на даче или в квартире. Сайт принадлежит компании, образовавшейся в 1997 году и имеющей около 14 торговых точек в 6 городах страны. Интернет-магазин позволяет клиентам забыть об очередях и по максимуму сократить время на покупку. Кроме того, теперь вам доступны дополнительные скидки! Каталог интернет-магазина Maxidom Широкий ассортимент компании «Максидом» позволяет покупателям реализовывать самые смелые дизайнерские задумки и создавать уютную атмосферу в доме, обеспечивать себе комфортный отдых и решать актуальные для строительства задачи. На сайте maxidom.ru вы найдете всё необходимое:

лакокрасочные материалы;

электрический и ручной инструмент;

напольные покрытия;

облицовочные материалы;

строительную аппаратуру;

скобяные изделия;

элементы освещения.

Кроме строительных товаров, в «Максидоме» представлена кухонная утварь, товары для автомобилей, канцелярские принадлежности, игрушки, книги, бытовые приборы, мебель и многое другое. Богатый ассортимент удовлетворяет интересы широкого круга потребителей.

Бонусные программы в «Максидоме»

Цена на продукцию, представленную на сайте maxidom.ru, соответствует ее качеству. Кроме того, каждому покупателю доступна дополнительная скидка в рамках различных бонусных программ:

акций – периодического снижения цен на конкретные позиции;

промокодов –купонов с комбинацией из цифр и букв;

подарочных сертификатов для полной или частичной оплаты покупок.

В интернет-магазине «Максидом» действует программа лояльности. Обладая картой постоянного покупателя, вы можете копить баллы, а также пользоваться персональными скидками и специальными предложениями при покупках на определенную сумму.

Как использовать купон от Maxidom?

Промокод позволяет сэкономить при покупке товара определенной категории. Купон, снижающий цену, годен в течение определенного периода. Для получения дисконта в «Максидоме» вам нужно выполнить несколько простых действий.

Сформировать заказ в «Корзине» на сайте maxidom.ru. Ввести код в специальное поле при оформлении покупки. Нажать на кнопку «Применить». Проверить, снизилась ли цена. Завершить оформление заказа.

Верно заполнив все поля, вы активируете код с первого раза. По указанной электронной почте или номеру телефона вам придет оповещение о статусе заявки. Хотите быть в курсе того, какая акция проходит в Maxidom? На сайте promokodus.com собраны актуальные предложения, позволяющие сократить расходы на качественные товары для строительства и дизайна интерьера. Информация постоянно обновляется, поэтому вы не пропустите выгодное предложение!

Черная пятница в «Максидоме»

В ассортименте магазина «Максидом» вы можете найти всё, что необходимо для комфортной жизни. Здесь представлен огромный каталог стройматериалов и электроинструментов, предметов интерьера и декора, осветительных приборов, мебели, товаров для сада и отдыха и других полезных вещей. Во время распродажи Black Friday ожидается грандиозное падение цен на позиции из определенных категорий, так что самое время вооружиться списком желаемых товаров и отправиться за покупками! Промокоды от promokodus.com дают возможность получить дополнительную скидку на выбранный вами товар из каталога или даже на весь заказ. Следите за условиями акций и наслаждайтесь шопингом без ущерба для кошелька!