Купоны и промокоды «Максидом»
Активные купоны и промокоды «Максидом» январь 2024
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Отзывы покупателей
Шикарно! Конечно, все привыкли, что выбирать товары для дома, интерьера и т. д. нужно обязательно живьем, чтобы можно было потрогать руками. В случае с этим магазином я сначала польстилась на скидки (очень уж заманчивые), но затем результат по качеству превзошел все ожидания. Никакой разницы с традиционным шопингом, только товары гораздо дешевле.
- Нина
- 25.11.2018
Очень люблю всякие фенечки, тарелочки и украшения для дома. В Максидоме этого полно! Часто закупаюсь интересными вещами.
- Оксана
- 30.09.2018
Хожу только в Максидом. Во-первых, потому что у нас с ним уже долгая история сотрудничества, во-вторых, потому что у меня там накопилась приличная скидка. Удобный магазин.
- Геннадий
- 23.09.2018
Когда делали ремонт, обежали 33 магазина в поисках нужного линолеума. Вот вроде везде много, а все не то, что нужно. В итоге нашли в Максидоме. Да, пускай он был не самый дешевый, зато именно такой, как надо. Все привезли и подняли вежливые экспедиторы. Дефектов не было, раскрой согласно заказу. Покупкой очень довольна.
- Анна
- 28.07.2016
Информация о магазине «Максидом»
Промокоды и купоны для интернет-магазина «Максидом»
В онлайн-магазине maxidom.ru продаются товары для строительства и создания привлекательного интерьера на даче или в квартире. Сайт принадлежит компании, образовавшейся в 1997 году и имеющей около 14 торговых точек в 6 городах страны. Интернет-магазин позволяет клиентам забыть об очередях и по максимуму сократить время на покупку. Кроме того, теперь вам доступны дополнительные скидки! Каталог интернет-магазина Maxidom Широкий ассортимент компании «Максидом» позволяет покупателям реализовывать самые смелые дизайнерские задумки и создавать уютную атмосферу в доме, обеспечивать себе комфортный отдых и решать актуальные для строительства задачи. На сайте maxidom.ru вы найдете всё необходимое:
- лакокрасочные материалы;
- электрический и ручной инструмент;
- напольные покрытия;
- облицовочные материалы;
- строительную аппаратуру;
- скобяные изделия;
- элементы освещения.
Кроме строительных товаров, в «Максидоме» представлена кухонная утварь, товары для автомобилей, канцелярские принадлежности, игрушки, книги, бытовые приборы, мебель и многое другое. Богатый ассортимент удовлетворяет интересы широкого круга потребителей.
Бонусные программы в «Максидоме»
Цена на продукцию, представленную на сайте maxidom.ru, соответствует ее качеству. Кроме того, каждому покупателю доступна дополнительная скидка в рамках различных бонусных программ:
- акций – периодического снижения цен на конкретные позиции;
- промокодов –купонов с комбинацией из цифр и букв;
- подарочных сертификатов для полной или частичной оплаты покупок.
В интернет-магазине «Максидом» действует программа лояльности. Обладая картой постоянного покупателя, вы можете копить баллы, а также пользоваться персональными скидками и специальными предложениями при покупках на определенную сумму.
Как использовать купон от Maxidom?
Промокод позволяет сэкономить при покупке товара определенной категории. Купон, снижающий цену, годен в течение определенного периода. Для получения дисконта в «Максидоме» вам нужно выполнить несколько простых действий.
- Сформировать заказ в «Корзине» на сайте maxidom.ru.
- Ввести код в специальное поле при оформлении покупки.
- Нажать на кнопку «Применить».
- Проверить, снизилась ли цена.
- Завершить оформление заказа.
Верно заполнив все поля, вы активируете код с первого раза. По указанной электронной почте или номеру телефона вам придет оповещение о статусе заявки. Хотите быть в курсе того, какая акция проходит в Maxidom? На сайте promokodus.com собраны актуальные предложения, позволяющие сократить расходы на качественные товары для строительства и дизайна интерьера. Информация постоянно обновляется, поэтому вы не пропустите выгодное предложение!
Черная пятница в «Максидоме»
В ассортименте магазина «Максидом» вы можете найти всё, что необходимо для комфортной жизни. Здесь представлен огромный каталог стройматериалов и электроинструментов, предметов интерьера и декора, осветительных приборов, мебели, товаров для сада и отдыха и других полезных вещей. Во время распродажи Black Friday ожидается грандиозное падение цен на позиции из определенных категорий, так что самое время вооружиться списком желаемых товаров и отправиться за покупками! Промокоды от promokodus.com дают возможность получить дополнительную скидку на выбранный вами товар из каталога или даже на весь заказ. Следите за условиями акций и наслаждайтесь шопингом без ущерба для кошелька!