Купоны и промокоды Frendi

Отзывы покупателей

Френди - мой любимый сайт с купонами. Как здорово, что на них ещё и промокоды распространяются. Например, недавно я купила купон на процедуру пудрового перманента бровей для мамы всего за 3 тысячи вместо 10! Сима Верницкая

Сима Верницкая 12.02.2019

Регулярно приобретаю купоны на «Френди», и очень довольна! В основном пользуюсь скидками на разные службы доставки еды, кафе и рестораны. Получается очень выгодно – по купону на 50-70% дешевле точно! Никаких нареканий ни разу не было. Спасибо! Елена

Елена 09.07.2018

С помощью Frendi можно здорово сэкономить на медицинских обследованиях: здесь часто встречаются выгодные предложения на этот счет. Иногда одна и та же клиника размещает сразу несколько купонов, и тогда можно пройти сразу несколько процедур за один день. Я так проходил обследование окулиста и УЗИ всех органов, скидка получилась 80% по-моему. Хорошее предложение, как по мне! А Frendi - большое спасибо и процветания! Андрей З.

Андрей З. 08.06.2018

Добрый день, хочу оставить свой отзыв о «Френди». Двоякое впечатление от сервиса, на самом деле. Мне очень нравится покупать тут купоны на еду, иногда на развлечения попадаются хорошие предложения, а вот с процедурами для волос мне не очень повезло – мастер, судя по всему, новичок, делала окрашивание очень долго и результат, хоть и не плох, но не совсем то, что ожидалось. Но тут вина скорее не Frendi, а самого салона. Ну а в целом сервис нравится)) Нина

Нина 12.05.2018

Я полна возмущения. Приобрела несколько купонов для отдыха в аквапарке «Мореон» 6.02.2018 г., приехав в Мореон 25.02.2018 г., я не смогла воспользоваться ими, на кассе сотрудники аквапарка объявили, что между компаниями «Мореон» и «Френди» договор был разорван ещё в январе... Таким образом, я оплатила полную стоимость отдыха, чего как бы не планировала, исходя из бюджета... Всё-таки местоположение аквапарка далеко не близкое! Я считаю, что это ОБМАН со стороны компании «Френди»! Перед тем как покупать, звоните в само место проведения акции! Наталья

Наталья 26.02.2018

Купила акцию, сделала заказ на сайте. Магазин в одностороннем порядке изменил место и сумму доставки. Написала отзыв к акции. www.frendi.ru удалил отзыв, как и дальнейшие негативные отзывы. Не советую пользоваться данным сайтом. Евгения

Евгения 21.11.2017

Часто покупала на сайте со скидками. Все проходило нормально. Но вот пару дней назад купила купон, деньги по сберу списались, купон не оплатился и деньги испарились. Звонила, писала, отвечают, что деньги не поступили и проплаты не было. Больше никогда не буду пользоваться Френди!!!! иванова наталья

иванова наталья 04.10.2017

Всем добрый день. Давно не пользовалась порталом Frendi. Зашла - оказалось, что кто-то зашел в мой кабинет и сделал покупку, о которой я не знала. На три тысячи рублей. Обратилась в службу поддержки - сказали, что ничем помочь не могут, и это случилось, потому что взломали мою почту. Что могу сказать - грустно. Не удивлюсь, если сами сотрудники промышляют подобными авантюрами с профилями клиентов, которые давно не пользуются сервисом. Так что аккуратней - не храните в своем аккаунте на балансе деньги! Олеся

Олеся 21.08.2017

Купила на сайте купон на скидку при заказе сета в автосуши АЙКО (Казань), когда собралась сделать заказ, в реализации купона мне отказали, начав придумывать новые, не существующие, невыгодные для меня условия акции. Обратилась в компанию FRENDI за помощью в разборе ситуации, на что обещали разобраться, но ответа пока не дождалась, мои отзывы о компании АЙКО и ситуации с купоном из комментариев к акции на сайте — удаляют. Юлия

Юлия 10.07.2017

Люблю покупать купоны на таких сайтах. На Френди я чаще нахожу, что мне нужно. Покупала купон на осетинские пироги и экскурсию на катере в СПб. Очень понравилось так быстро и просто экономить значительные деньги! С недопониманиями или проблемами не сталкивались) Милана

Милана 22.06.2017

Здравствуйте! Купили химчистку. До конца действия купона осталось чуть меньше месяца.Позвонили записаться. Нам сказали, что с сайтом не работают и что у них куча звонков. Предложили связаться с магазином, вернуть деньги и записаться уже к ним за полную стоимость.Короче кидалово. Обратились в администрацию магазина, что бы вернули деньги.Отказывают, типа акция закончилась! Как она закончилась, если ещё практически месяц действия??? Посмотрела, а с этими контактами опять акция висит. Советую всем звонить и проверять до покупки купона. Очень жаль денег. Мария Т.

Мария Т. 08.10.2016