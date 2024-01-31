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Купоны и промокоды Frendi

Активные купоны и промокоды Frendi январь 2024

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Отзывы покупателей

Френди - мой любимый сайт с купонами. Как здорово, что на них ещё и промокоды распространяются. Например, недавно я купила купон на процедуру пудрового перманента бровей для мамы всего за 3 тысячи вместо 10!

  • Сима Верницкая
  • 12.02.2019

Регулярно приобретаю купоны на «Френди», и очень довольна! В основном пользуюсь скидками на разные службы доставки еды, кафе и рестораны. Получается очень выгодно – по купону на 50-70% дешевле точно! Никаких нареканий ни разу не было. Спасибо!

  • Елена
  • 09.07.2018

С помощью Frendi можно здорово сэкономить на медицинских обследованиях: здесь часто встречаются выгодные предложения на этот счет. Иногда одна и та же клиника размещает сразу несколько купонов, и тогда можно пройти сразу несколько процедур за один день. Я так проходил обследование окулиста и УЗИ всех органов, скидка получилась 80% по-моему. Хорошее предложение, как по мне! А Frendi - большое спасибо и процветания!

  • Андрей З.
  • 08.06.2018

Добрый день, хочу оставить свой отзыв о «Френди». Двоякое впечатление от сервиса, на самом деле. Мне очень нравится покупать тут купоны на еду, иногда на развлечения попадаются хорошие предложения, а вот с процедурами для волос мне не очень повезло – мастер, судя по всему, новичок, делала окрашивание очень долго и результат, хоть и не плох, но не совсем то, что ожидалось. Но тут вина скорее не Frendi, а самого салона. Ну а в целом сервис нравится))

  • Нина
  • 12.05.2018

Я полна возмущения. Приобрела несколько купонов для отдыха в аквапарке «Мореон» 6.02.2018 г., приехав в Мореон 25.02.2018 г., я не смогла воспользоваться ими, на кассе сотрудники аквапарка объявили, что между компаниями «Мореон» и «Френди» договор был разорван ещё в январе... Таким образом, я оплатила полную стоимость отдыха, чего как бы не планировала, исходя из бюджета... Всё-таки местоположение аквапарка далеко не близкое! Я считаю, что это ОБМАН со стороны компании «Френди»! Перед тем как покупать, звоните в само место проведения акции!

  • Наталья
  • 26.02.2018

Купила акцию, сделала заказ на сайте. Магазин в одностороннем порядке изменил место и сумму доставки. Написала отзыв к акции. www.frendi.ru удалил отзыв, как и дальнейшие негативные отзывы. Не советую пользоваться данным сайтом.

  • Евгения
  • 21.11.2017

Часто покупала на сайте со скидками. Все проходило нормально. Но вот пару дней назад купила купон, деньги по сберу списались, купон не оплатился и деньги испарились. Звонила, писала, отвечают, что деньги не поступили и проплаты не было. Больше никогда не буду пользоваться Френди!!!!

  • иванова наталья
  • 04.10.2017

Всем добрый день. Давно не пользовалась порталом Frendi. Зашла - оказалось, что кто-то зашел в мой кабинет и сделал покупку, о которой я не знала. На три тысячи рублей. Обратилась в службу поддержки - сказали, что ничем помочь не могут, и это случилось, потому что взломали мою почту. Что могу сказать - грустно. Не удивлюсь, если сами сотрудники промышляют подобными авантюрами с профилями клиентов, которые давно не пользуются сервисом. Так что аккуратней - не храните в своем аккаунте на балансе деньги!

  • Олеся
  • 21.08.2017

Купила на сайте купон на скидку при заказе сета в автосуши АЙКО (Казань), когда собралась сделать заказ, в реализации купона мне отказали, начав придумывать новые, не существующие, невыгодные для меня условия акции. Обратилась в компанию FRENDI за помощью в разборе ситуации, на что обещали разобраться, но ответа пока не дождалась, мои отзывы о компании АЙКО и ситуации с купоном из комментариев к акции на сайте — удаляют.

  • Юлия
  • 10.07.2017

Люблю покупать купоны на таких сайтах. На Френди я чаще нахожу, что мне нужно. Покупала купон на осетинские пироги и экскурсию на катере в СПб. Очень понравилось так быстро и просто экономить значительные деньги! С недопониманиями или проблемами не сталкивались)

  • Милана
  • 22.06.2017

Здравствуйте! Купили химчистку. До конца действия купона осталось чуть меньше месяца.Позвонили записаться. Нам сказали, что с сайтом не работают и что у них куча звонков. Предложили связаться с магазином, вернуть деньги и записаться уже к ним за полную стоимость.Короче кидалово. Обратились в администрацию магазина, что бы вернули деньги.Отказывают, типа акция закончилась! Как она закончилась, если ещё практически месяц действия??? Посмотрела, а с этими контактами опять акция висит. Советую всем звонить и проверять до покупки купона. Очень жаль денег.

  • Мария Т.
  • 08.10.2016

Много раз уже покупала купоны на Групоне, впечатления разные: 1. Покупала сертификат на ужин для двоих в итальянском ресторане "Fratelli". Сертификат стоил 1500, а поели на 2500, очень понравилось, ходили несколько раз, еда очень вкусная и обслуживание хорошее. Ходили бы и дальше в этот ресторан, жаль он закрылся (( 2. Покупали сертификат в ресторан "Облепиха". Еда была очень вкусная, интерьер приятный, обслуживание тоже хорошее. Единственное, мы пошли в будний день и кроме нас там никого не было. Ну ресторан на окраине, видимо не очень популярный. 3. Покупали сертификат в ресторан "Queste Pasta". Заплатили 990, поели на 2000. Атмосфера такая пафосная, в дворцовом стиле, но в целом нормально. Пасту принесли какую-то жутко недоваренную, просто сырую, грызть можно было. Итальянцы, конечно, готовят специально чуть не доваренную, но думаю не до такой степени должно быть. Ну так себе, больше решили не ходить. 2.Покупали с друзьями сертификат на катание на квадрациклах на четверых в Лен. области, тоже все понравилось, было здорово, погоняли по пескам и болотам, все перемазались, вернулись довольные :))) 3. Покупали с парнем отдых в гостиничном комплексе "Коралл" в Лоо (под Сочи). Это был просто ужас! Зареклись туда ездить еще когда-либо. Мы приехали заселяться, увидели этот "отель", который просто абсолютно не соответствовал картинке на сайте. Нашли хозяйку и она нам говорит, что остался один номер только на первом этаже, это при том, что мы звонили записывались за месяц, хозяйка там напутала что-то и все. Это еще цветочки. Заходим в номер, комнатушка такая 3 на 3 метра и две кровати стоят отдельно. Хозяйка предложила нам их сдвинуть, мы подумали что перспективка не очень. Тогда она предложила нам в другом номере взять двуспальную, а эти туда отнести, ну мы согласились. И она берет и открывает просто соседний номер, скидывает вещи постояльцев, вытаскивает их кровать и ставит нам. Мы были просто в ужасе. А она такая спокойная, говорит я же их вещи не ворую, а мебель моя типа. Ну ладно, выбора у нас не было, уже был вечер, а у нас оплачено уже все, пришлось остаться. На следующий день позавтракали там просто помоями какими то, которые были включены в проживание типа. Жуть!!! Потом пошли погулять, гулять там можно только вдоль дороги в основном, либо пляж около железной дороги, вот и все радости. Пришли назад, дверь закрыта на засов и комбинация не работает, позвали кого-то, нам открыл кто-то из отдыхающих. Оказалось свет отключили и воду горячую для полного счастья. Посидели мы так несколько часов и поняли что надо бежать оттуда. В общем, отдых был испорчен, деньги нам, конечно, не вернули. Никогда больше не поедем отдыхать по купонам.

  • Katya N.
  • 30.03.2015
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«Звук» с подпиской «СберПрайм» на 30 дней – абсолютно бесплатно!