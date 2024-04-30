«Суши Беру» — это замечательный ресторан со вкусными блюдами японской кухни в Стерлитамаке и Салавате. В ассортименте классические, запеченные и темпура роллы, а также пицца, салаты, закуски, напитки и десерты на любой вкус. Разнообразные сеты, комбо и акции позволят приятно сэкономить и получить милые и существенные подарки. Участвуй в конкурсах и выигрывай лакомые призы. Устрой себе праздник – закажи полный стол еды и зови друзей. По городам действует бесплатная быстрая доставка от минимальной суммы в течение часа, возможен удобный самовывоз. Оплачивай курьеру картой через терминал или наличными – у него всегда найдется сдача. Или можно заранее с удобством оплатить онлайн на сайте. Кушай с удовольствием любимые блюда и забудь про готовку. Воспользуйся нашими промокодами на скидку «Суши Беру» (SushiBeru) за апрель 2024 года при оформлении покупок, лови выгоду и заказывай еще.

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