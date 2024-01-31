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Промокоды FoodBand 🍕

Активные купоны и промокоды FoodBand январь 2024

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Часто задаваемые вопросы о FoodBand


Где взять промокод для Foodband?

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Какие предложения актуальны у Foodband?

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Как использовать промокод Foodband?

Рассказываем, как организовать вкусный и выгодный ужин за несколько кликов: копируй промокод из купона, переходи на страницу акции или в само приложение FoodBand, выбирай понравившиеся блюда и при оформлении заказа в корзине вводи промокод в специальное поле. Затем нажимай кнопку «Применить» и смотри, как твоя корзина пополняется вкусными подарками или уменьшается итоговый чек!

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Отзывы покупателей

Моя любимая доставка – Фуд Бэнд. Первый раз познакомился с этим сервисом, когда искал, где бы заказать еду на стол на ДР. Случайно нашёл промокод на 4 пиццы в FoodBand, к ним ещё кока-кола в подарок шла. Было вкусно, теперь беру только здесь. Заказ всегда привозят вовремя, пицца ещё дымится, и есть классные соусы для корочки.

  • Максим В.
  • 14.02.2019

Отличная пицца! Сочная, вкусная, ммуа! Так держать!

  • Николай
  • 08.06.2016
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Информация о магазине FoodBand

О службе доставки FoodBand

«ФудБэнд» – это не просто очередной сервис онлайн-заказа пиццы, роллов и лапши. Здесь поваров регулярно обучают и экзаменуют, отбирают только качественные продукты, организуют быструю доставку. И всё для того, чтобы порадовать старых друзей-клиентов и завести новых. Пиццу в FoodBand выпекают по особой технологии в аутентичной итальянской печи. Тесто получается легким и вкусным благодаря специальной подготовке в течении полутора суток. Пиццерия существует уже 6 лет. За это время открылось несколько филиалов, чтобы вы получали свой заказ горячим и ароматным, где бы ни находились. На сайте foodband.ru постоянно проводятся акции, раздаются ваучеры на скидку. Пиццерия «ФудБэнд» работает круглосуточно. Оформить покупку можно по телефону, на сайте или через мобильное приложение. Оплата производится наличными или банковской картой (курьеру/онлайн). Интересная опция – заказ в подарок, который можно отправить кому-либо по предоплате.

Разнообразное меню

Хотя компания специализируется на приготовлении пиццы, не меньшее внимание здесь уделяют качеству и вкусу других блюд. В ассортименте вы найдете:

  • сочную пиццу с хрустящей корочкой (30 или 40 сантиметров в диаметре);
  • холодные и горячие роллы размеров «Стандарт» и XL, легкие мини-версии, суши поштучно;
  • горячие коробочки WOK – пшеничной, гречневой или рисовой лапши с наполнителями;
  • низкокалорийные салаты из свежих овощей с добавками и соусами;
  • питательные традиционные азиатские супы;
  • соусы, аппетитные закуски: запеченные куриные крылья, гренки, жареный картофель;
  • десерты (торты или чизкейки);
  • напитки: фирменные лимонады и морсы от FoodBand, соки и газировки в заводской упаковке;
  • наборы роллов и суши, некоторые из которых дополнены напитками;
  • наборы «На компанию», состоящие из пиццы, закусок или салатов, роллов и напитков. К детскому набору в подарок прилагается игрушка.

каталог фудбенд В пиццерии стараются учесть максимум пожеланий клиентов, выпуская питательные и легкие, обычные и острые, мясные и вегетарианские версии готовых продуктов.

Купоны на скидку Foodband и другие «фишки»

Узнайте, как можно сэкономить, заказывая в «ФудБэнд»: и ваш живот, и кошелек останутся довольны!

  • Фирменные акции и промокоды собраны в особом разделе. Их ассортимент периодически меняется, а сами коды указаны прямо под описанием спецпредложений.
  • Ищите позиции с красным ярлычком, на котором указан размер скидки. Они могут действовать как на наборы, так и на отдельные позиции меню.
  • В группах FoodBand в соцсетях «ВКонтакте» и Facebook периодически разыгрывают призы, съедобные и не только.
  • Если вы делаете заказ через приложение для смартфонов (доступно для iOS и Android), вам начисляются бонусные баллы. Их можно тратить на дальнейшие покупки.
  • Подпишитесь на SMS-рассылку. Свежие новости и акции пиццерии будут появляться на экране вашего телефона.
  • Секретные промокоды, собранные для вас на promokodus.com, – удобный способ ознакомиться сразу со всеми действующими промоакциями.

Как пользоваться промокодами Foodband

Планируете полакомиться пиццей или роллами от «ФудБэнд»? Взгляните на страницу с подборкой спецпредложений на нашем сайте. Вы наверняка отыщете подходящий промокод на бесплатную доставку или скидку на блюдо. Откройте купон и скопируйте его в память устройства. Собственные коды FoodBand копируются одним нажатием на странице промоакции. Дальнейшие действия зависят от способа создания заявки. Заказывая еду по телефону, назовите номер купона оператору пиццерии. Рекомендуем заранее определиться с выбором и держать открытой страницу с каталогом. Если вы совершаете покупку через приложение или официальный сайт компании «ФудБэнд», выберите и добавьте в «Корзину» желаемые позиции меню. Щелкните на изображение корзинки – откроется страница с выбранными блюдами. Кликните «У меня есть промокод» и введите его в соответствующее поле. Введите личную информацию, определитесь со способом оплаты и доставки, подтвердите заказ. корзина Мы уверены: вы влюбитесь в эту пиццу и не захотите с ней расставаться. Для этого на promokodus.com публикуются купоны FoodBand за январь 2024 года, которые регулярно обновляются. Ждем вас в гости на нашем сайте!

Три пиццы в наборе «Фамильный» с выгодой 46% по промокоду!

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