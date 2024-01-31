«Гуд Стрит Фуд» – это ресторан доставки азиатской, европейской и итальянской кухонь в Барнауле. В широком ассортименте меню ты найдешь шаурму и пиццу, роллы и вок, салаты и супы, горячее и пельмени, блины и десерты, а также напитки. Компания предлагает разные классные акции, комбо-наборы и сеты для компаний и плотного обеда. Регистрируйся в бонусной программе и скорее копи бонусы, чтобы их потратить на любимые блюда. Здесь нет минимальной суммы заказа, бери что угодно и вызывай курьера по адресу в черте города. Или оформи самовывоз и забирай, где ближе. Оплата возможна множеством способов: картой, наличными, с электронного кошелька. А в мобильном приложении заказать порцию можно всего в два нажатия, скачивай и пользуйся. Подписывайся на заведение в соцсетях и узнавай о всех спецпредложениях в числе первых. Активируй наши промокоды «Гуд Стрит Фуд» (Good Street Food) за январь 2024 года при заполнении «Корзины» и получай вкусные скидки.

Подробнее Скрыть